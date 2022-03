Są na świecie osoby, które nie nudzą się zbyt szybko. Idealnym przykładem na poparcie tej tezy, jest 70-letni mężczyzna, który uwielbia grę Skyrim. Uwielbia to mało powiedziane, ponieważ rozegrał on już w niej aż 19,5 tysiąca godzin!

70-latek gra w The Elder Scrolls 5: Skyrim od momentu premiery

Każdy z nas ma grę, od której trudno się mu oderwać i nawet jeśli minęło już kilka lat od jej premiery, to jednak z miłą chęcią do niej wraca. Dla wielu Skyrim jest jednym z tych tytułów. Gra uwielbiana jest przez graczy na całym świecie, a to głównie ze względu na możliwości modowania zawartości gry. Niektórzy jednak cieszą się z pierwotnej rozgrywki.

W serwisie Reddit pojawił się post, który pokazuje, że pewien mężczyzna z zaciekawieniem gra w The Elder Scrolls 5: Skyrim już przez… 19,5 tysiąca godzin. Nie byłby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że mężczyzna ten ma 70 lat. Post na serwis wrócił jeden z internautów, dla którego zagorzały fany gry Bethesda jest wujkiem.

Ponad 2 lata spędzone w grze!

Jak podał internauta, który umieścił w serwisie Reddit screen z platformy Steam, na którym widać, że 70-latek rozegrał w grze już 19,5 tysiąca godzin, podaje, że jego wujek praktycznie nie wyłącza gry. Wynik ten może być trochę wygórowany, ponieważ nie pokazuje on czasu aktywnej rozgrywki, jednak w dalszym ciągu jest on bardzo imponujący.

70-latek gra w grę The Elder Scrolls 5: Skyrim od momentu jej premiery i spędził w niej, bazując na ilości godzin, prawie 27 miesięcy! Jeden z użytkowników serwisu, który skomentował ten wyczyn, napisał, że nawet jeśli realna liczba godzin to połowa z 19,5 tysiąca godzin, to mężczyzna it tak w grze spędził łącznie ponad rok! Na jego koncie znajduje się 70 z 75 wyzwań dostępnych w grze.

