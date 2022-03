Cross-play trafi do gry FIFA 23?

Gra FIFA 23 zadebiutuje w drugiej połowie tego roku. W tytuł ten grają gracze na całym świecie. Gra jest popularna na wszystkich największych platformach, dlatego też dziwi fakt, że nie oferuje ona funkcji cross-play. To ma się zmienić w nadchodzącej produkcji. Pojawiło się też kilka innych ciekawych informacji.

EA w końcu postawi na cross-play

Gry z serii FIFA nie mają sobie równych na rynku gier piłkarskich. PES, a raczej eFootball dawno został w tyle, a darmowe UFL jest jak na razie wielką niewiadomą. Nie ma więc nic dziwnego, że tytuł ten jest najpopularniejszą serią. Przez tyle lat dominacji i popularności gracze innych platform nie mogli jednak ze sobą grać.

Cross-play pozwala na granie w tę samą grę, wykorzystując inne platformy. Do tej pory nie było to możliwe w najpopularniejszej grze piłkarskiej na świecie. Wraz z premierą FIFA 23 może się to zmienić. Jak podaje Tom Henderson, znany leaker, funkcja ta trafi do najnowszej odsłony gry. Będzie ona dostępna we wszystkich możliwych trybach i korzystać będą mogli z niej zarówno gracze komputerów PC, PS i Xbox. Wiele wskazuje na to, że Switch i Stadia nie doczekają się tego rozwiązania.

FIFA 23 będzie jeszcze bardziej realistyczna

To jednak nie wszystko. Tom Henderson wspomniał, że FIFA 23 udostępni również tryb męskich i żeńskich Mistrzostw Świata. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, to będzie to oznaczało tyle, że EA wydała sporo pieniędzy na wykupienie licencji. Bardzo ciekawą plotką jest również rzekome przejście na F2P, jednak źródła Hendersona nie potwierdziły tej informacji.

Ważną informacją dla fanów piłki grających na komputerze PC jest system Hypermotion. Technologia, która odpowiada za ruchy piłkarzy, w końcu trafi do pecetowców, więc muszą przygotować się na zwiększone wymagania. Jak podaje producent, technologia ta została ulepszona „dziesięciokrotnie” i zamiast kombinezonów Xsens wykorzystywanych przy produkcji poprzedniej odsłony, ruchy piłkarzy są przechwytywane podczas prawdziwych spotkań za pomocą kamer telewizyjnych. FIFA 23 ma szansę stania się najbardziej realną grą piłkarską?

