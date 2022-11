Cała linia sprzedażowa marki Abarth z modelami 595 oraz 695 została uproszczona i dodano do niej historyczne barwy wyścigowe o nazwie Orange Racing.

Abarth 595 i 695 2023 w sprzedaży jeszcze rok i to w historycznych barwach!

Nowy kolor dodany do palety, czyli Racing Orange to barwy pochodzące z połączenia koloru żółtego i czerwonego znajdującego się na znaczku ze skorpionem. A co ważniejsze, jest to również historyczny kolor występujący na aucie, będącym połączeniem marki Abarth i Fiat – model Fiat 131 Racing Volumetrico Abarth limited edition, który występował w barwach właśnie Orange Racing 255.

Kolor na modelach Abarth 595 i 695 2023 to jednak nie wszystko. Proces zakupowy nowego modelu został całkowicie uproszczony i sprowadzony do prostych opcji. Wpierw wybieramy pomiędzy dwoma wersjami Turismo i Competizione. Ta pierwsza skierowana jest do bardziej komfortowego odbiorcy, gdyż oferuje czarne skórzane fotele i 17-calowe felgi Turismo. Druga opcja natomiast to kierunek w stronę sportowych doznań. Dostaniemy fotele carbonowe Sabelt, 17-calowe felgi Competizione oraz szperę.

Wersja 595 to 165-konny silnik 1.4 T-Jet natomiast 695 generuje 180 koni.

Później możemy dodać pakiet Tech zawierający m.in 7-calowy wyświetlacz z nawigacją i klimatyzację automatyczną. W ofercie dostępny jest również pakiet Comfort, w którym znajdziemy nagłośnienie Beats i światła Xenon.

Wszystkie pakiety dostępne są w obu wersjach Abarth 595 i 695 2023 oraz w nadwoziach hatchback i cabrio. Natomiast wersja 695 posiada dodatkowo do wyboru wydech Record Monza Sovrapposto oaz hamulce Brembo. Jednym limitowanym egzemplarzem już jeździłem i cieszy mnie informacja, że to świetne zwinne auto dalej nie umarło. Bo niestety następca będzie już w pełni elektryczny.

