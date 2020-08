AC Milan zaprezentował trzeci komplet strojów na sezon 2020/21

Włoski klub AC Milan wspólnie z firmą PUMA zaprezentował trzeci komplet strojów piłkarskich, który będzie używany w sezonie 2020/21. Korzystać z niego będą zarówno męskie, damskie jak i młodzieżowe zespoły.

Nowy projekt strojów dla AC Milan jest inspirowany pionierską włoską modą haute couture. W końcu Mediolan to jedna ze światowych stolic mody. Stąd w przypadku tej drużyny inspiracja mediolańską alta moda. Warto zauważyć, że PUMA użyła specjalnego wzoru, który jest synonimem krawiectwa. Mowa o Houndstooth, który charakteryzuje się wyglądem składającym się z powtarzającego się bloku geometrycznego. Wzór pochodzi ze Szkocji. Wykorzystuje on ciemną, a także jasną kratę. Stał się podstawowym wzorem, używany w wełnianych garniturach. Włosi bardzo lubili ten styl, dlatego PUMA przygotowała nowe stroje w nawiązaniu do niego, przy okazji obracając go o czterdzieści pięć stopni, co podkreśliło literę M.

Trzeci komplet strojów AC Milan

Nowe stroje dla włoskiej drużyny z Mediolanu to nie tylko nowy design. Cechuje je również technologia termoregulacji. System zarządzania wilgocią ma utrzymywać idealną temperaturę ciała. Pomaga w tym laserowo wycinana perforacja z przodu, a także żakard z tyłu. Ma to na celu idealne dopasowanie się do ciała piłkarza, by ten czuł się w niej komfortowo. Warto zauważyć, że komplet strojów PUMA dla AC Milan na sezon 2020/21 jest już dostępny na stronie producenta.

Mediolan to centrum elegancji. Niezależnie od tego, czy jest to architektura, design, sztuka, czy też moda, niewiele miast może z nim konkurować. Inspirując się architektonicznym blaskiem Mediolanu, stworzyliśmy wraz z PUMA stroje domowe. Chcieliśmy czerpać inspirację również z faktu bycia stolicą mody dzięki czemu powstał trzeci komplet. Niezwykle innowacyjna koszulka, która natychmiast spełniła nasze oczekiwania – wierzymy, że jej kolorystyka przypadnie do gustu nie tylko fanom AC Milan. Doskonały produkt, który ukazuje międzynarodowej publiczności piękno stylu życia i kultury Mediolanu. – Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer w AC Milan.