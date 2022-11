Acer rozdaje hulajnogi i laptopy. Trzeba się spieszyć

Popularny producent sprzętu komputerowego postanowił nieco inaczej podejść do tematu Black Friday. Pisząc wprost: Acer rozdaje hulajnogi i laptopy klientom. Jeśli planujecie zakup sprzętu dla graczy – chodzi tu o modele Predator, możecie zostać szczęśliwym posiadaczem dodatkowego gadżetu. Trzeba się jednak spieszyć.

Od dziś, 21.11.2022 można otrzymać laptopa Acer Chromebook 315 lub hulajnogę Acer Series 3 Escooter AES013. Jak je zdobyć? To proste. Wystarczy wybrać się do Media Expert po jeden z modeli Predator, a następnie zarejestrować się na stronie acer-promocje.pl. Jeśli się nam uda, otrzymamy laptopa lub hulajnogę. Warto zauważyć, że promocja dotyczy dwustu klientów, którzy kupią sprzęt taki jak np. PC-ty Orion 7000, Orion 5000, Orion 3000 oraz laptopy Helios 300, Triton 500, Triton 300 SE oraz Triton 300. Szczegółowe informacje znajdziecie na podanej wyżej stronie.

Ale jak to, hulajnogi? A tak to! Producent stwierdził, że „wejdzie na rynek”, który nie kojarzy się z Acerem. A jednak, marka chce spróbować czegoś nowego, dlatego na rynku pojawił się model AES013, który ma cechować się zasięgiem do 25 kilometrów. Model ten waży 16 kilogramów i oferuje trzy tryby jazdy z różną prędkością: 6, 10 i 20 km/h. Silnik cechuje się mocą na poziomie 36 V / 250 W. Oczywiście, hulajnogę wyposażono w oświetlenie, 8,5-calowe, gumowe koła, hamulec tarczowy i dodatkowe odblaski. Maksymalne obciążenie wynosi 100 kilogramów.

Pamiętajmy, że Acer rozdaje hulajnogi i laptopy. No właśnie, z jakim modelem mamy do czynienia? Jest to Chromebook 315, a więc notebook, który został wyposażony w system ChromeOS. W skrócie, jest to biurowy laptop, który sprawdzi się podczas przeglądania stron internetowych oraz pracy biurowej. Tym bardziej, że skoro mamy fabrycznie zainstalowany system Google, możemy od razu korzystać z aplikacji Google Docs. Co ciekawe, jeśli kupimy dostęp do NVIDIA GeForce NOW będziemy mogli grać w niektóre tytuły za sprawą tak zwanego cloud gamingu.

To nie koniec promocji Acer na Black Friday

Producent wymyślił, że rozda dodatkowe sześć hulajnóg wśród fanów marki, którzy lubią kreatywne zabawy. Wystarczy wymyślić mem lub hasło reklamowe związane z Black Friday i przedstawić je na profilach Predator Polska na Instagramie bądź Facebooku. Szczegóły, a jakże, pojawiły się w mediach społecznościowych marki Predator należącej do Acer.