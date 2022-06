Acer Swift z procesorem i5-1135G7 może być świetnym kompanem podczas wykonywania obowiązków w pracy. Mam na myśli pakiet biurowy czy przeglądarkę. Co ciekawe, ten laptop do biura za 3000 zł pozwoli również na uruchomienie nieco starszych gier!

Dużym atutem tego modelu jest zastosowanie platformy Intel Evo. Do tego producent chwali się wysoką jakością wykonania oraz długim czasem pracy na baterii. Pamiętajmy jednak, że nie jest to nowa konstrukcja, ale to nie oznacza, że nie warto się nią interesować. Zacznijmy od specyfikacji technicznej tego modelu.

Acer Swift 3 i5-1135G7 – świetny laptop do biura za 3000 zł

Acer Swift 3 – specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i5-1135G7

Pamięć RAM: 16 GB LPDDR4 4266 MHz

Nośnik danych: SSD M.2 PCIe 512 GB

Matryca: matowa, LED, IPS, 14-cali, 1920 x 1080 pikseli

GPU: Intel Iris Xe

Łączność: Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.1

Złącza: 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB typu C (Thunderbolt 4), 1 x HDMI 2.0, 1 x wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, Kensington Lock

Bezpieczeństwo: czytnik linii papilarnych

Wymiary: 323 x 217 x 16,9 mm

Waga: 1,2 kg

Szczegółowa specyfikacja tego modelu dostępna jest na stronie producenta.

Acer Swift 3 i5-1135G7 – świetny laptop do biura za 3000 zł

Wizualnie to po prostu normalny laptop biurowy za 3000 zł

Nie ma w tym notebooku czegoś wyjątkowego. Ale absolutnie proszę nie myśleć, że jest to wada. Skromna, tradycyjna konstrukcja może się spodobać. Podoba mi się kolor – srebrny dodaje elegancji. Ciekawie również rozwiązano temat chłodzenia, bowiem po otworzeniu klapy, spód delikatnie się podnosi, przez co mamy lepszą cyrkulację powietrza. To trzeba pochwalić.

Acer Swift 3 – świetny laptop do biura za 3000 zł

Pozostając przy temacie wyglądu notebooka Acer Swift 3, sprawdźmy, jak producent rozmieścił porty wejścia / wyjścia.

Na lewej krawędzi znajdziemy USB typu C, które jest gniazdem Thunderbolt 4. Możemy za jego pomocą ładować laptopa oraz podłączyć np. monitor. Jest tam również HDMI, USB oraz gniazdo zasilania. Na drugiej krawędzi umieszczono kolejny port USB, gniazdo audio oraz blokadę antykradzieżową – Kensington Lock.

Acer Swift 3 i5-1135G7 – świetny laptop do biura za 3000 zł Acer Swift 3 i5-1135G7 – świetny laptop do biura za 3000 zł

Jakość materiałów – poprawna. Pod mocniejszym naciskiem obudowa się lekko ugina, ale nie bez obaw. Podczas codziennej pracy nawet tego nie zauważycie. Spasowanie stoi na wysokim poziomie. Acer naprawdę stara się pod tym względem. Wspominałem o dobrej cyrkulacji powietrza za sprawą podniesienia dolnej części komputera podczas otwierania części z ekranem. Tuż przy krawędzi umieszczono duży otwór wentylacyjny odprowadzający powietrze. Podobnie jest w przypadku dolnej części notebooka. Krótko mówiąc – nie powinniśmy martwić się o potencjalne przegrzanie.

Acer Swift 3 – świetny laptop do biura za 3000 zł

Klawiatura, touchpad i ekran

Nie ukrywam, klawiatura, w jaką wyposażony jest Acer Swift 3 jest bardzo przyjemna w codziennym użytkowaniu. Fakt, nie mamy klawiszy numerycznych, ale za sprawą dość szerokiej obudowy (w końcu gdzieś musi się zmieścić 14-calowa matryca) odległość pomiędzy poszczególnymi klawiszami jest odpowiednia. Nie odczuwałem dyskomfortu nawet po kilku długich godzinach spędzonych na pisaniu tekstów.

Acer Swift 3 – świetny laptop do biura za 3000 zł

Touchpad jest dobry, ale do ideału mu brakuje. Niestety, mam w tej kwestii jakieś krzywienie i żaden, ale to absolutnie żaden touchpad nie dorównuje temu, w który wyposażony jest MacBook. Mówcie co chcecie, ale w przypadku notebooków Apple w ogóle nie korzystałem z myszki, a testując Acera, HP, Asusa, Lenovo itd. itd. itd. – zawsze, ale to zawsze podpinam myszkę. To znaczy, da się używać gładzika w tym laptopie, ale nie jest to dla mnie coś, co bardzo mocno mi odpowiadało.

Acer Swift 3 – świetny laptop do biura za 3000 zł

Jak widać, pod klawiaturą producent umieścił czytnik linii papilarnych. W porównaniu do notebooków Acer sprzed kilku lat działa lepiej, ale nadal nie na tyle, bym z niego korzystał na co dzień. Szkoda, bo to bardzo wygodne rozwiązanie. Może nawet lepsze niż Windows Hello.

Przypominam, że jest to laptop do biura za 3000 zł, a jednak ma naprawdę dobrą matrycę. Przynajmniej według mojej opinii. Matowy ekran IPS o przekątnej 14-cali i rozdzielczości Full HD w zupełności wystarczy do codziennego użytkowania. Ba, bez problemu podzielicie pulpit i będziecie mogli cieszyć się pracą w komfortowych warunkach. Dodam jeszcze, że jasność maksymalna wynosi 300 nitów, aczkolwiek za sprawą matowej powłoki nie miałem problemu z odczytaniem tego, co znajduje się na ekranie, nawet w bardzo słoneczne dni.

Acer Swift 3 – świetny laptop do biura za 3000 zł

Acer Swift 3 z i5-1135G7 – testy praktyczne

Podzespoły być może nie należą do najnowszych, ale to nie oznacza, że komputer można od razu przekreślić. Co to, to nie. Procesor został wydany w trzecim kwartale 2020. Dwa lata to szmat czasu dla nowych technologii, ale jak widać, dziś świat nie goni już tak, jak powiedzmy dziesięć lat temu. Dwuletni CPU świetnie daje sobie radę z oprogramowaniem biurowym oraz kilkoma aplikacjami uruchomionymi jednocześnie. Sprzęt sprawdzałem głównie pod kątem pracy biurowej, a więc uruchomiłem przeglądarkę z kilkoma zakładkami. Do tego Spotify i Outlook działające w tle. Rzecz jasna, nie zabrakło edytora tekstu – Word. Dodam tylko, że korzystałem z pakietu Office 365.

Nie zauważyłem żadnych opóźnień w obsłudze aplikacji, nie było również absolutnie żadnych spadków płynności nawet wtedy, gdy uruchomiłem kilkanaście zakładek w Google Chrome. A dobrze wiemy, że ta przeglądarka lubi „zjadać” pamięć RAM. Czy da się grać na Acer Swift 3 z i5-1135G7? Jeśli lubicie starsze tytuły – owszem. Ale mam na myśli naprawdę starsze czyli np. Counter Strike: Global Offensive na średnich ustawieniach graficznych.

Acer Swift 3 i5-1135G7 – świetny laptop do biura za 3000 zł

Sporym zaskoczeniem była dla mnie bateria. Acer Swift 3 potrafił wytrzymać siedem godzin przy normalnej pracy biurowej. Serio, rzadko laptop do biura i to za 3000 zł potrafi osiągnąć taki wynik. Tutaj słowa uznania. Kolejny plus za szybkość ładowania – w godzinę mamy 3/4 naładowanej baterii.

Warto jeszcze wspomnieć o głośnikach oraz zestawie do wideokonferencji. Kamera oferuje rozdzielczość 1280 x 720 pikseli. Jest… poprawna. Nic specjalnego. Mikrofon zbiera dobrze nasz głos – również nie wyróżnia się niczym szczególnym. Głośniki – jeśli musicie słuchać na nich muzyki to załóżcie słuchawki. Chyba, że ja mam takie wyczulone uszy. Tak czy inaczej, jakieś wysokie i średnie tony może się znajdą, niskich brak.