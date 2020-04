Acer Swift 5 z i5-1035G1 – ultrabook z Core i5 10 generacji

Laptopy z procesorami Intel dziesiątej generacji powoli zaczynają pojawiać się w sklepach. Miałem okazję przetestować jeden z nich. Czy Acer Swift 5 z i5-1035G1 to dobry sprzęt do pracy? W końcu ultrabook z Core i5 10 generacji powinien cechować się wysoką wydajnością, która wpływać będzie na komfort użytkowania. Sprawdźmy to.

Rok temu prezentowałem już tego notebooka na łamach MenWorld. Zainteresowanych odsyłam do recenzji. Laptop ważył 970 gram co czyniło go jednym z najlżejszych dostępnych na rynku. Waga wskazuje na to, że obecna generacja Swifta 5 jest jeszcze lżejsza, bowiem ekran na urządzeniu wyświetlił 940 gram. Model ten został zmodyfikowany pod kątem technicznym i wizualnym. Ta druga kwestia już na pierwszy rzut oka wydaje się być z jednej strony kosmetyczną, z drugiej jednak ważną zmianą. Czy Acer Swift 5 z i5-1035G1 będzie laptopem “wyleczonym” z bolączek poprzednio testowanej generacji? Mam nadzieję, że tak.

Wygląd zewnętrzny

W porównaniu do poprzedniej generacji największą zmianą jest przede wszystkim ekran. W testowanym modelu producent użył matowej matrycy (wcześniej błyszcząca). Ramki są znacznie węższe – szczególnie ta górna i boczne. Inaczej zamocowany jest zawias. Nowy Acer Swift 5 z i5-1035G1 posiada ciekawie umiejscowione otwory wentylacyjne. Nie będą one zakrywane na przykład podczas, gdy ultrabook będzie położony na kolanach. Dzięki temu odprowadzanie powietrza będzie utrzymywane na dobrym poziomie.

Zawias łączący kadłub z ekranem nie umożliwia odchylenia o 180 stopni, ale tak naprawdę nie jest to przecież konieczne. Kąt jest na tyle odpowiedni, że każdy dostosuje go do swoich preferencji. Warto zauważyć, że wraz ze zmniejszoną ramką dolną zmniejszyło się też logo producenta. Ogólnie trzeba przyznać, że Swift 5 jest ładnym ultrabookiem. Elegancki, lekki i dobrze wykonany. Czy to przepis na sukces?

Porty, złącza w Acer Swift 5 z i5-1035G1

Ultrabook ma zupełnie inne rozmieszczenie portów. Z prawej znajdziemy blokadę Kensington, port USB oraz gniazdo słuchawkowe. Są też diody informujące o stanie naładowania baterii. Przeciwna strona zarezerwowana jest dla portu USB 3.1, USB typu C oraz HDMI. Jest też gniazdo ładowania. Jak widać, nadal mamy do dyspozycji tą samą ilość portów USB, jednak zostały one rozmieszczone w nieco inny sposób. To dobre rozwiązanie, ponieważ USB tylko z prawej strony było dość dziwnym posunięciem. Bardzo irytowała mnie sytuacja, kiedy podpiąłem mysz przewodową. Po prostu przewód przeszkadzał w pracy.

Ekran, klawiatura i touchpad

Zacznijmy od wyświetlacza, czyli według mnie najważniejszej i chyba najlepszej zmiany jeśli chodzi o ultrabook Acer Swift 5 z i5-1035G1. W tym przypadku mamy do czynienia z 14-calową, matową matrycą LED IPS. Jest to wyświetlacz dotykowy. Za sprawą matowej powierzchni nie mamy co prawda tak “ładnych” kolorów jak w poprzedniku, jednak zyskujemy możliwość pracy w mocno naświetlonych pomieszczeniach. Nie ukrywam, próbowałem korzystać ze Swifta 5 z matrycą błyszczącą w dużym słońcu. Jak dobrze się domyślacie nie było to możliwe. Nie zmieniła się natomiast rozdzielczość. Nadal jest to Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli.

Klawiatura jest wygodna, ale nie ukrywam, nie jest to mój ideał jeśli chodzi o codzienną pracę. Nie mogę jej nic zarzucić, aczkolwiek nie zasługuje na wyróżnienie. Nadal klawisze Home i End są umieszczone bardzo blisko strzałek przez co czasami może nastąpić pomyłka. Wydaje mi się, że HP Spectre ma o wiele lepszy układ klawiszy. Touchpad jest poprawny. Stawia trochę za duży opór podczas przesuwania po nim palca. Sporym zaskoczeniem jest natomiast czytnik linii papilarnych. Działa znacznie lepiej niż w poprzedniku. Nie wiem czy mam takie szczęście do tego urządzenia, czy rzeczywiście producent wprowadził jakieś zmiany. Tak czy inaczej, działa dobrze.

Acer Swift 5 z i5-1035G1, czyli ultrabook z Core i5 10 generacji

Procesor z rodziny Ice Lake pojawił się w trzecim kwartale ubiegłego roku. Jest on wykonany w 10 nm litografii. Jego główne atuty to energooszczędność i dobra wydajność. Bazowa częstotliwość procesora wynosi 1 GHz. Zegar ma się rozpędzać do 3,6 GHz w trybie turbo.TDP na poziomie 15 W/ 25 W, cztery rdzenie, osiem wątków, maksymalna wielkość pamięci 64 GB DDR4-320, pamięć podręczna 6 MB. Grafika UHD Intel oferująca częstotliwość 300 MHz do gier, rzecz jasna się nie nadaje, ale ma umożliwiać wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4096 x 2304 za pomocą HDMI 1.4, lub 5120 x 3200 dzięki DisplayPort. Taka sama wartość jest zarezerwowana dla wbudowanych wyświetlaczy. To dość ważne, bowiem poprzednik miał problemy z płynnym wyświetlaniem obrazu za pomocą HDMI. Intel Core i5-1035G1 jest znacznie szybszy od AMD Ryzen 5 2500 U w przypadku testu Cinebench R15. Z kolei Cinebench R20 w teście wydajności wielowątkowej sugeruje, że różnice te nie są już tak duże. Sprawdzając wydajność procesora w 7-zip znaczną różnicę możemy zaobserwować w kompresji jednego pliku. Wykorzystując ich natomiast wiele procesory te osiągają bardzo podobne wyniki. Geekbench 4 również przedstawia znaczną różnicę, na korzyść bohatera testu. Krótko mówiąc, jeśli zastanawiacie się czy szybszy będzie Intel Core i5-1035G1 czy AMD Ryzen 5 2500 U zdecydowanie produkt Intela wyprzedza konkurenta firmy AMD.

Codzienna praca z ultrabookiem Acer Swift 5 z i5-1035G1

Wiecie już, że klawiatura jest poprawna w codziennym użytkowaniu. Dodam tylko, że skok klawiszy jest odpowiedni i jeśli przyzwyczaicie się, korzystanie z niej będzie naprawdę przyjemne. Bateria pozwala na pracę przez około sześć godzin. Wynik akceptowalny, ale od ultrabooka oczekiwałbym nieco większej wydajności. Jeśli przez HDMI podłączycie zewnętrzny monitor 4K nie zauważycie spadku klatek, który niestety w przypadku procesorów ósmej generacji był uciążliwy. To duża różnica i znaczna poprawa komfortu pracy. Lekkość ultrabooka (940 gram) to z jednej strony zaleta, bowiem w plecaku czy torbie tak naprawdę go nie czujecie. Z drugiej jednak muszę przyznać, że materiał ten nie sprawia wrażenia “premium”, jakie można odczuć z innych notebooków. Być może to tylko moje odczucia, ale cóż, niby jest aluminium, a jednak, sprawia wrażenie plastiku. Ostatnią rzeczą jaką bym zmienił to port ładowania. Dziesiąta generacja procesora, nowoczesne i wydajne podzespoły i “Acerowe” gniazdo, które wcale do najszybszych nie należy. Wolałbym, aby producent zastosował na przykład USB typu C, ale to tylko moja sugestia. Dźwięk z głośników – akceptowalny, jakość z kamery – przeciętna. Plus za Wi-Fi 6.

Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i5-1035G1

Pamięć RAM: w zależności od wersji, testowy 8 GB, w sprzedaży 16 GB DDR4

Dysk: SSD M.2 512 GB

Ekran: 14-cali, LED, IPS, matowy, dotykowy

Karta graficzna: Intel UHD

Złącza: USB 3.1 – 1 szt, USB 2.0 – 1 szt, USB typu C – 1 szt, HDMI, port audio mini jack

Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth

Dodatkowe informacje: podświetlana klawiatura, czytnik linii papilarnych, kamera 1 Mpix, głośniki stereo

Wymiary i waga: 319 x 213 x 16 mm (szer x gł x wys), 940 g.