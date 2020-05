ADATA SC680 960GB – mały, ale wariat [TEST]

Minimalizm jest czymś, co wyjątkowo docenia się w ostatnich czasach. Trend ten podłapali najwyraźniej projektanci firmy ADATA. Wynikiem tego jest dysk ADATA SC680. Idealnie wpisuje się on w kanon założeń minimalizmu, a do tego posiada parę innych, równie ważnych atutów.

ADATA SC680 z zewnątrz

Przenośny dysk SSD od ADATA ma następujące wymiary – 8,6 cm długości, 6,1 cm szerokości i tylko 1 cm wysokości. W połączeniu z wagą zaledwie 35 g daje to bardzo dobre i specyficzne wrażenie. Na dolnym boku urządzenia umieszczona została dioda sygnalizująca pracę dysku oraz port USB typu C. Dostępny jest w dwóch kolorach – czarnym i ciemnoniebieskim. W naszych rękach znalazł się wariant czarny. Przez miniaturowe wręcz wymiary i piórkową wagę nie czuje się, jakby się cokolwiek w rękach trzymało. Powodem tej lekkości jest wykonana z plastiku obudowa dysku. Nie sprawia on co prawda wrażenia taniego, byle jakiego plastiku, ale… No właśnie. Połyskliwa część obudowy rysuje się, żartobliwie można by rzec, od samego patrzenia. Od samego wyjęcia go z pudełka obchodziłem się z nim prawie jak z jajkiem i właściwie nic poza leżeniem na podkładce od myszki, podpięty do laptopa, nie robił. Zdążył jednak złapać parę rysek.

Wydajność jest lepsza niż na papierze?

Gdy przeglądamy specyfikację techniczną dysku ADATA SC680 w wersji 960 GB z deklaracji producenta wynika, iż osiąga on:

530 MB/s odczytu plików

460 MB/s zapisu plików

Testy wydajnościowe pokazują co innego. Jednak w tym przypadku, odbywa się to na korzyść produktu, co było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem i tutaj dyskowi ADATA SC6800 należy się pochwała. Dla przykładu podam, iż plik o wielkości 18GB z dysku SSD NVMe na recenzowanym dysku ADATA znalazł się w czasie 1 minuta 30 sekund od kliknięcia „Wklej”.

Do jego dodatkowych atutów zaliczyć należy też odporność na wstrząsy oraz absolutnie bezgłośną pracę z racji na to, iż jest to dysk SSD. Sam dysk podłączamy za pomocą kabla USB typu C, w zestawie mamy zaś dwa kable – jeden kończy się wejściem USB typu A w standardzie USB 3.2, drugi to USB typu C. Daje to nam możliwość podłączenia dysku nie tylko do laptopa czy komputera stacjonarnego, ale również smartfona czy tabletu.

Wygoda użytkowania dysku jest, moim zdaniem, bardzo duża. Nie zajmuje on prawie w ogóle miejsca na biurku, jest lekki i obdarzony bardzo estetycznym wyglądem. Jego wydajność nie pozostaje w tyle i zadowoli ona każdego: od zwykłych użytkowników domowych do profesjonalistów, takich jak fotografowie czy montażyści filmowi. Myślę, iż jest on naprawdę warty polecenia.

Dysk ADATA SC680 występuje w trzech wariantach pojemności – 240 GB, 480 GB oraz testowany przeze mnie 960 GB. Kosztują one kolejno 249 zł, 399 zł oraz 549 zł.