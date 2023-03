ADATA XPG już na dobre rozgościła się na polskim rynku i jak widać uderza do entuzjastów z asortymentem, który zyskuje na znaczeniu i jest na niego coraz większe zapotrzebowanie, a dokładniej mowa o porządnym zasilaczu.

ADATA XPG wprowadza do oferty zasilacz 80 Plus Platinium

ADATA XPG CYBERCORE II, bo o nim dokładnie dziś mowa występuje w dwóch wariantach. Pierwszy, nieco słabszy, ale nadal potężny, bowiem oferuje moc na poziomie 1000 W, a drugi mocniejszy 1300 W, natomiast jest to kompletnie bez znaczenia, który z nich wybierzecie, bowiem obydwa posiadają bardzo wysoką sprawność energetyczną na poziomie 92,91%, a więc spełniają standardy dla certyfikatów: 80 PLUS Platinum oraz Cybenetics ETA PLATINUM

Zasilacz to nie tylko certyfikat, zadbano także o inne jego aspekty

Postawiono zadbać o długowieczność sprzętu, bowiem producent zastosował wentylator XPG VENTO PRO 120 PWM, który został zaprojektowany przy współpracy z firmą Nidec. Na sam start otrzymujemy gwarancję, że “przeżyje on” nawet 60 tysięcy godzin w temperaturze pracy wynoszącej bagatela 60 stopni.

Wszystko ładnie, pięknie, ale co stoi za tak wysoką sprawnością?

Wszystkiemu winne są japońskie kondensatory, przetwornica DC-DC, układ kontroli napięcia PMIC, konwerter mocy PFC oraz szereg zabezpieczeń, które chronią zasilacz oraz wszystkie podzespoły, które zostaną do niego podpięte. Warto mieć na uwadze, że będzie to doskonały wybór dla nowych kart graficznych, bowiem zaopatrzono jednostkę w złącze PCIe 5.0 12VHPWR. Przy okazji wspomnianego kabelka, wspomnę także, że jest to jednostka w pełni modularna i zgodna z certyfikatem ATX 3.0.

Źródło: ADATA