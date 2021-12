Alexa prawie doprowadziła do śmierci 10-latki!

Alexa to jeden z najpopularniejszych asystentów głosowych na rynku. Tego typu rozwiązania mogą być bardzo przydatne. Poza odtwarzaniem muzyki, do asystenta głosowego możemy podłączyć urządzenia smart home i wiele innych. Okazuje się, że technologia ta może być także bardzo niebezpieczna, zwłaszcza dla nieletnich.

Alexa zaproponowała niebezpieczną zabawę

Asystent głosowy Alexa od Amazona był jednym z pierwszych tego typu technologii na rynku. Rozwiązanie to może wpłynąć na komfort naszego życia codziennego i przydać się w przeróżnych sytuacjach. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, możemy podłączyć do niego urządzenia smart home, których funkcjami możemy sterować głosowo. Niestety, każda technologia musimy być stale monitorowana, zwłaszcza jeśli korzystają z niej również dzieci.

W USA mogło dojść do wielkiej tragedii, a głównym winowajcą całego zamieszania byłby właśnie asystent głosowy Alexa. Według BBC 10-letnia dziewczynek zapytała asystenta głosowego o nowe wyzwanie. Tego typu zabawa jest bardzo popularna w jej rodzinie, tak przynajmniej sugeruje Kristin Lindahl, matka dziewczynki. Oczywiście mówimy o bezpiecznych i niewinnych zabawach. To, co zasugerowała Alexa, mogło pozbawić dziewczynkę życia.

Wyzwanie mogło zakończyć się tragedią

Wtyczki do kontaktu w Stanach Zjednoczonych nie są tak dobrze zabezpieczone, jak w naszym kraju, dlatego też trzeba zwracać większą uwagę na to, czy urządzenie zostało całkowicie odłączone od zasilania. W tym przypadku wszystkie styki są na wierzchu, co stwarza zagrożenie dla najmłodszych. Kiedy wspomniana 10-latka poprosiła o nowe wyzwanie od Alexy, ta odpowiedziała jej, aby dziewczynek włożyła do kontaktu ładowarkę do połowy i dotknęła dwóch odsłoniętych żył jednocentową monetą.

Asystent głosowy wytłumaczył, że tego typu wyzwanie znalazł w sieci. Było ono swego czasu bardzo popularne w serwisie TikTok. Oczywiście całą sprawą zajął się Amazon, który upewnił się, że Alexa już nie zasugeruje tego typu „zabawy”. Jak podają źródła 10-latka wiedziała, że wyzwanie to wiąże się z niebezpieczeństwem i go nie podjęła. Na całe szczęście, ponieważ to mogłoby się skończyć tragicznie.