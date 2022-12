Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, no wprost przepiękne coupe.

Włosi naprawdę mają oko do projektowania aut. Alfa Romeo Giulia SWB Zagato to nie tylko długa nazwa, ale również kwintesencja sztuki, jaką prezentuje włoska marka. Bardziej wprawione oko znajdzie wiele podobieństw do Alfy Romeo SZ.

Wspaniałe coupe to model one-of-one, co oznacza, że jest tylko jeden szczęśliwiec na świecie, który codziennie rano będzie mógł oglądać jej piękno. Początek historii tego auta zaczął się od modelu Giulia QV, której rozstaw osi został zwężony, aby bardziej pasował do dwudrzwiowego coupe.

Co ciekawe, serce zostało również wzięte żywcem z Quadrifoglio zaktualizowano do specyfikacji z GTAm, lecz pozostawiona została manualna, 6-biegowa skrzynia biegów. Mamy więc pod maską dobrze znaną jednostkę 2.9 V6 o mocy 540 KM i 600 Nm. Nigdzie indziej nie znajdziecie takiego połączenia.

Ponadczasowa stylistyka

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato z przodu wygląda jak praktycznie identyczne nowoczesne odwzorowanie Alfy Romeo SZ. Światła wzięte zostały z poliftowej wersji Giulii, natomiast tył auta mi osobiście przypomina trochę Astona DBX. Nie wiem jak wam, ale brak wielkiego skrzydła z GTAm nadaje większej subtelności. A dwie końcówki wydechowe nadają sportowego charakteru.

Każdy element został wykonany z włókna węglowego i na nowo zaprojektowany. Smaczków stylistycznych jest mnóstwo. Jak to przystało na Zagato. Ale po co produkować tylko jeden egzemplarz? Otóż jest on uwiecznieniem stuletniej współpracy Zagato z Alfa Romeo, która rozpoczęła się modelem 1921 Tipo G1. Po wszystkich sesjach zdjęciowych na torze „La Pista” auto zostanie przekazane tajemniczemu właścicielowi.

