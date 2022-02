Alfa Romeo podnosi ceny, bo chce konkurować z BMW!

Kilka dni temu włoski producent zaprezentował nowy model, który poszerzył gamę marki. Alfa Romeo Tonale dołączyła więc do Giulii i Stelvio. Włoska marka ma plan konkurowania z BMW, który wydaje się nieco szalony. Polega on na podniesieniu cen samochodów.

Alfa Romeo chce konkurować z BMW. Będzie to bardzo trudne.

Dotychczasowa gama samochodów marki Alfa Romeo nie zachwycała pod względem wyboru. Klient mógł kupić jeden z dwóch modeli – Stelvio, czyli SUVa klasy średniej lub Giulię, sedana klasy średniej. Oba samochody zadebiutowały jednak jakiś czas temu i pomimo atrakcyjnego wyglądu i świetnych właściwości jezdnych nie stały się hitem sprzedażowym.

Alfa Romeo nie może mówić o popularności, zwłaszcza w ostatnich latach. Od lat mówi się, że modele tej marki wybierają głównie entuzjaści motoryzacji i miłośnicy włoskiego producenta. Konkurencja w postaci BMW, Audi, czy Mercedesa oferuje więcej modeli, dlatego też każdy znajdzie auto, które będzie odpowiadać jego wymaganiom. W przypadku AR nie jest to możliwe, bo obecnie w gamie producenta, od zeszłego tygodnia znajdziemy jedynie trzy modele. A to zdecydowanie za mało.

Czy aby na pewno tędy droga?

Jean-Philippe Imparato, prezes marki, w wywiadzie dla Automotive News Europe stwierdził, że Alfa chce stać się konkurentem dla BMW. Prezes AR ma plan, który wydaje się być, lekko mówiąc, bardzo wątpliwy. Stwierdził on, że marka może zwiększyć zyski i zrównać się z niemiecką konkurencją poprzez… podniesienie cen swoich samochodów. Jego plany nie obejmują zwiększenia produkcji, a uzyskanie maksymalnej wartości na jednym egzemplarzu. Chce on stworzyć markę premium, a nie będzie to możliwe, jeśli będzie patrzył jedynie na wyniki sprzedaży.

Czy Tonale przyciągnie do siebie nowych klientów?

Imparato został prezesem w tamtym roki. Koncern PSA dał Imparato cel – Alfa Romeo w ciągu 10 lat ma stać się marką generującą duże przychody. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Na domiar złego trzy modele w gamie na pewno nie pomagają w osiągnięciu tego celu. Tonale ma być pierwszym modelem zwiastującym premierę nowych samochodów włoskiego producenta. Kolejny modelem ma być Brennero, ale kiedy nastąpi premiera, tego nie wiemy. Imparato zapowiedział, że od 2024 roku marka będzie wypuszczać co roku nowy model. Czy te słowa będą miały pokrycie w rzeczywistości? O tym dopiero się przekonamy.

Czy taki plan ma szansę powodzenia? Śmiem w to wątpić. Jeśli marka nagle podniesie ceny, zainteresowanie będzie jeszcze mniejsze niż dotychczas. Do tego celu Alfa Romeo musi podejść stopniowo i małymi rzeczami zyskiwać sobie zaufanie konsumenta. Naprawdę życzę jej sukcesów, bo to legendarna marka, która zasługuje na lepszy los.

Źródło: ANE