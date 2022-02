Alfa Romeo Tonale w końcu zaprezentowana!

Alfa Romeo to marka, która kojarzy się z wątpliwymi opiniami, jednak każdy miłośnik motoryzacji wie, że są to samochody wyjątkowe. Czy Alfa Romeo Tonale, która właśnie wyciekła do sieci, również będzie samochodem, o którym będzie trudno zapomnieć?

Alfa Romeo Tonale wkracza na rynek.

Włoska marka należąca do koncernu PSA zrobiła sobie psikusa. Na oficjalnej stronie prasowej marki pojawiły się informacje na temat modelu, na którego primerę czekaliśmy kilka lat. Alfa Romeo Tonale to nowy SUV marki, który odkrył wszystkie swoje karty. Co wiemy o nowym pojeździe?

Oficjalną premierę modelu zapowiedziano na jutro, jednak już dziś do sieci wyciekły wszelkie informacje na temat samochodu. Alfa Romeo Tonale miała mieć swoją premierę już jakiś czas temu, jednak koncern FCA co chwila przesuwał datę prezentacji. Ostatecznie, po kilku nieudanych próbach spowodowanych wybuchem pandemii, czy zmianami personalnymi w koncernie, samochód ujrzał światło dzienne!

Koncern PSA nie wprowadził wielki zmian wizualny. I dobrze!

Co więc możemy powiedzieć o nowym samochodzie? Alfa Romeo Tonale nie różni się zbytnio od makiety projektu, który został pokazany światu dwa lata temu. Samochód ten naprawdę może się podobać i co najważniejsze, dalej ma w sobie ducha włoskiej marki. Przynajmniej w moim odczuciu.

Alfa Romeo Tonale dzieli płytę podłogową z Jeep’em Compassem, jednak większej ilości podobieństw tutaj nie znajdziemy. Samochód został zaprojektowany od podstaw, dlatego też samochód prezentuje całkowicie inaczej. Producent postawił na przeprojektowany przód, który różni się od tego oferowanego w modelu Giulia i Stelvio.

Wnętrze samochodu prezentuje się bardzo nowocześnie i nie wieje tutaj przysłowiową nudą. Cyfrowe zegary schowano w charakterystycznych dla tej marki tubach i postawiono na system multimedialny uConnect. W tym przypadku nie ma się czego przyczepić – jest nowocześnie, stylowo i jednocześnie elegancko. Samochód będzie dostępny w dwóch wersjach wyposażenia – Super i T.I. Warto zaznaczyć, że obie wersje można doposażyć o pakiet Sprint (dla wersji Super) i Veloce (dla T.I.).

Miękkie hybrydy, Plug-in oraz diesel i benzyna. Na każdy rynek co innego!

Gama silników w modelu Alfa Romeo Tonale to jednostki, które stworzono specjalnie dla tego modelu. Co prawda ich inne odmiany znajdą się w Jeepie Compass i Renegade, jednak są one odpowiednio zmodyfikowane. O jakich jednostkach mowa? Klient może postawić na tzw. miękką hybrydę o mocy 130 lub 160 KM. Oba warianty to jednostka 1.5 z doładowaniem, która wspierana jest przez mały elektryczny silnik i instalację 48V. Silniki te połączone są z 7-biegową dwusprzęgłową skrzynią automatyczną.

Najmocniejszym wariantem w gamie silników Alfa Romeo Tonale jest jednostka Plug-in-Hybrid. Silnik ten generuje moc 275 KM i oferuje napęd na wszystkie koła Q4. Silnik elektryczny z baterią o pojemności 15,5 kWh i zasięgiem 80 km odpowiedzialny jest za napędzanie tylnej osi. W tym przypadku mówimy o 6-biegowym automacie.

To jednak nie wszystko, ponieważ w Europie i w Stanach znajdzie się także wersja z innymi jednostkami. Na Stary Kontynent trafi model z silnikiem diesla o pojemności 1.6-litra i mocy 130 KM, zaś za oceanem będzie można kupić model Alfa Romeo Tonale z 2-litrowym silnikiem o mocy 260 KM.

Źródło: Stellantis