Alpine A110 E-ternity posiada zmodyfikowany napęd z Megane E-Tech połączony z nadwoziem A110, ale w tym przypadku zyskujemy również otwierany dach. Czy można chcieć czegoś więcej?

Alpine A110 E-ternity to sportowe elektryczne auto z otwartym dachem

Alpine A110 E-ternity

Samo w sobie Alpine A110 już jest autem niewiarygodnie dobrym. Przekonałem się o tym przy okazji testu wersji A110 S. Później Alpine wprowadziło lekki lifting. A w sumie to już 18 miesięcy temu oznajmili światu przejście na produkcję aut elektrycznych. Czy tak będzie wyglądać nowe Alpine A110 E-ternity? Mam nadzieję, że tak. Wiadomo również, że marka Alpine ma w planach wprowadzenie hatchbacka oraz crossovera do oferty.

Marka Alpine swój nowy prototyp nazwała Alpine A110 E-ternity. Pomysł stworzenia elektrycznego sportowego coupe na bazie tak małego i lekkiego auta nie należał do najprostszych. Upchanie bowiem 12 akumulatorów w podwoziu nie należało do łatwych. Cztery z nich wylądowały z przodu auta, a osiem z tyłu. Wiadomo, że baterie również swoje ważą i masa urosła do 1378 kilogramów co sprawia, że elektryczne Alpine jest aż 258 kilogramów cięższe od wersji spalinowej.

Zastosowanie jednak napędu z Renault Megane E-Tech nie należało do najlepszych. Auto stało się słabsze, cięższe i wolniejsze. A przecież nie o to chodzi w elektryfikacji. Ale do konkretów. Nowa wersja EV posiada ten sam napęd, co oznacza 238 koni mechanicznych oraz 300 Nm momentu obrotowego, z czasem 0-100 km/h na poziomie 4.5 sekundy. Nie dość, że jest to o 0.1 sekundy wolniej to ponadto ma 50 KM i 20 Nm mniej od spalinowej wersji.

Jednak jestem w stanie to przeboleć, ale tylko dla tego ściąganego dachu. Jest boski. Wykonany z carbonu w żadnym stopniu nie wpływa na sztywność nadwozia. Co ciekawe, niektóre elementy zostały wykonane, uwaga, z lnu, co jest uważane za materiał przyszłości. Co więcej, zniknął system info rozrywki, a w jego miejsce wylądował tablet oraz system ośmiu głośników z subwooferem.

Alpine A110 E-ternity to sportowe elektryczne auto z otwartym dachem

Przyszłość?

Auto ma mieć swoją premierę na Formula 1 we Francji. Co więcej, obecnie od 2021 roku Alpine współpracuje z marką Lotus i jest na etapie projektowania nowego auta sportowego, który ma stać się następcą A110. Samochód ma być stworzony na platformie modułowej Lotusa.