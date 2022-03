W czasach pandemii zaleca się jak ograniczania do minimum kontaktu z drugą osobą. Nie jest to jednak możliwe w sklepach, jednak Amazon znalazł rozwiązanie. Firma uruchomiła pierwszy sklep z technologią Just Walk Out, co oznacza, że pieczę nad sklepem sprawują jedynie maszyny.

Technologia Amazon Just Walk Out trafia do publicznego sklepu

Amazon Just Walk Out to technologia, która w przyszłości może być wykorzystywana w sklepach. Ta po raz pierwszy trafiła do publicznego sklepu spożywczego. Został on otwarty 23 lutego w Waszyngtonie, niedaleko parku DC Glover Park. Czy charakteryzuje się ten sklep? Samoobsługą i to całkowitą. Co prawda, w sklepie znajdują się pracownicy, którzy jedynie tłumaczą działanie tego rozwiązania, jednak wybieranie produktów, czy płacenie za zakupy odbywa się bez ich udziału.

Amazon otworzył sklep bezzałogowy. Czy to rewolucja? 26

Przeczytaj także: Jeff Bezos przeszedł już samego siebie. Dlaczego?

Technologia Just Walk Out od Amazon wykorzystywana była w sklepach Go, czy Fresh, jednak jeszcze nigdy nie trafiła do sklepu, który nie jest brandowany nazwą giganta e-commarce. Pierwszym takim sklepem okazało się Whole Foods. Całą sieć tych sklepów firma założona przez Jeffa Bezosa kupiła w 2017 roku za cenę 13,7 miliarda dolarów.

Tak wygląda przyszłość robienia zakupów?

Sklep, który wykorzystuje technologię Just Walk Out, ma powierzchnię prawie 14 tys. metrów kwadratowych. Wygląda na to, że Amazon mocno wierzy w swoją technologię, która do tej pory stosowana była w sklepach z nazwą giganta. Do tej pory w sieci Whole Foods użytkownicy abonamentu Prime mogli liczyć na darmowe dostawy oraz zniżki. Teraz mogą w pełni wykorzystać technologię bezkontaktowej sprzedaży.

Jak działa technologia Amazon Just Walk Out? Korzysta ona z technologii rozpoznawania dłoni lub bardziej klasycznego rozwiązania – kodu QR. Po zrobieniu zakupów należy udać się do specjalnego stanowiska i zeskanować swój kod. Koszta prawdopodobnie doliczane są do abonamentu Prime. Jeśli kupujący nie chcą korzystać z tej technologii, mogą udać się do kasy i samodzielnie skasować swoje zakupy.

Przedsiębiorstwo nie udzieliło informacji na temat tego, czy technologia trafi do ogólnego użytku. Drugi tego typu sklep ma powstać w Los Angeles i również ma należeć do sieci sklepów Whole Foods.

Źródło: The Verge