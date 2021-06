Amazon Prime Day 2021 trwa! Elektronika w świetnych cenach!

Jak co roku Amazon startuje ze swoimi dniami promocji! Amazon Prime Day 2021 to świetna okazja na zakupy urządzeń elektrycznych w bardzo niskich cenach! Sprawdźcie jakie atrakcyjne promocje przygotował dla nas amerykański gigant!

Amazon Prime Day 2021 to świetny moment na zakupy elektroniki

Największy sklep internetowy, jak co roku organizuje wielką promocję na produkty znajdujące się w jego ofercie. Amazon Prime Day 2021 to świetna okazja na zakup nowych urządzeń elektronicznych, na które przyznano największe promocje. Tym razem promocja odbywa się zdecydowanie wcześniej, ponieważ ubiegłoroczna edycja miała miejsce dopiero w październiku. Warto jednak wspomnieć, że Prime Day 2021 nie jest jeszcze oficjalnie dostępny na polskiej wersji sklepu. Związane jest to z pewnymi ograniczeniami, które stosowane są jeszcze w naszym kraju. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest zamawianie rzeczy niemieckiego Amazona.

Przeczytaj także: Władca Pierścieni od Amazon najdroższym serialem w historii!

Jak skorzystać z promocji? We wcześniejszych latach, aby korzystać z promocji Amazon Prime Day, użytkownik musiał opłacać abonament Amazon Prime. Podczas tegorocznej edycji jest inaczej. Jeśli chcemy skorzystać z promocji sklepu Jeffa Bezosa, możemy aktywować 30-dniowy okres próbny usługi Amazon Prime. Pakiet ten możemy dezaktywować po 30 dniach.

Co znajdziemy na promocjach?

Podczas Amazon Prime Day 2021 możemy kupić wiele ciekawych urządzeń w cenach, które są nawet o kilkaset złotych niższe niż normalnie. Przykładem jest tutaj tablet Microsoft Surface Pro 7 pracujący na procesorze Intel Core i5, posiadający 8 GB RAMu i dysk SSD 128 GB. Cena w Amazon podczas promocji? 3000 złotych. Normalna cena wynosi około 4700 PLN!

Znajdzie się również coś dla miłośników fotografii. Aparat Canon PowerShot G7 X Mark III z 4,2-krotnym zoomem optycznym i możliwością nagrywania obrazu w rozdzielczości 8K można kupić za 2 499 PLN. Normalna cena to około 3000 złotych, więc zaoszczędzamy 500 złotych!

Jeśli szukacie nowego smartfona, to na Prime Day 2021 kupicie go w świetnej promocji. Sony Xperia 5 II 5G z ekranem Cinema WIDE FHD+ OLED o przekątnej 6,1-cala, potrójnym aparatem, 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane kosztuje około 2950 PLN. Normalna cena w polskich sklepach zaczyna się od 3500 złotych!

Amazon Prime Day 2021 trwa od dziś, tj. 21 czerwca do jutra, 22 czerwca 2021 roku. Wszelkie linki podane wyżej przekierują was na niemiecką stronę Amazona. Jednak jest to jedynie kilka linków, produktów objętych promocją jest tysiące. Warto sprawdzać!