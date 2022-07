Amazon prężnie działa w Polsce, dostarczając wysokiej jakości usług, jednak to się może skończyć, a przynajmniej odczują to Ci, którzy trzymają swoje pliki w chmurze tej firmy, bowiem Amazon zamyka swoją usługę – Amazon Drive.

Amazon zamyka swoją usługę!

Firma potwierdziła, że nadal będzie umożliwiać klientom bezpieczne tworzenie kopii zapasowych, udostępnianie i organizowanie zdjęć i filmów za pośrednictwem Amazon Photos. Niestety tyczy się to wyłącznie zdjęć i filmów, tak więc pozostałe pliki będzie trzeba pobrać i przechowywać w innym miejscu. Ma się to nijak w stosunku do Amazon Drive, który oferował zdecydowanie większy zakres kompatybilnych plików. Amerykańskie przedsiębiorstwo zaleca korzystanie z aplikacji desktopowej dla systemu Windows lub MacOS.

Powodem takiej decyzji ma być chęć skupienia się nad usługą Amazon Photos. Nie zmienia to faktu, że może wywołać to nie małe oburzenie i zawiedzenie wśród osób przyzwyczajonych do trzymania znacznej ilość plików na niezawodnych serwerach tytułowej firmy.

Amazon zamyka swoją usługę!

Kiedy koniec Amazon Drive?

Całkowite odcięcie usługi nastąpi 31 grudnia 2023, jednak przesyłanie plików nie będzie możliwe od 31 stycznia. Co więcej, mobilne aplikacje na Androida i IOS znikną już 31 października bieżącego roku. Tak więc został jeszcze rok na znalezienie innej alternatywy i przeniesienie swoich plików. Może temat na nowy artykuł z zamiennikami dla Amazon Drive? Swoje zdanie na ten temat można standardowo wyrazić w sekcji komentarzy.

Sprawdź również inne treści z kategorii biznes