Android 12 zaprezentowany. Kiedy będzie oficjalnie dostępny?

Google oficjalnie zaprezentowało kolejną odsłonę swojego mobilnego systemu. Android 12 to system, który wkrótce trafi do użytkowników. Pomimo tego, że system jest już oficjalnie na rynku, nie można go jeszcze pobrać. Kiedy to się stanie?

Firma prezentuje nową wersję systemu. Tak jakby.

Dziś Google przedstawiło najnowszą generację swojego systemu mobilnego. System różni się całkowicie od swojego poprzednika, ale nie tylko pod względem wyglądu i funkcji, ale również dystrybucji. Gigant z Mountain View zazwyczaj w nową wersję systemu wyposażał najpierw swoje smartfony z serii Pixel. Z Android 12 jest jednak inaczej. System ten trafi najpierw do urządzeń konkurencji, a dopiero potem do smartfonów Google.

Dlaczego tak się stanie? Producent ma dać czas inny producentom na przygotowanie nakładek na swoje smartfony. Jak podaje oficjalny komunikat systemu Oppo, OnePlus, realme, Tecno, Samsung, Vivo i Xiaomi dostaną dostęp do Android Open Source Project w późniejszym czasie. To jednak nie przeszkodziło w zapowiedziach, bowiem 11 października do posiadaczy telefonów Oppo trafi nowa wersja systemu ColorOS 12, oparta właśnie na jądrze Android 12. Dwa dni później to samo zrobi realme ze swoim systemem UI 3.0.

Android 12 będzie zupełnie inny niż poprzednik

Jak więc możecie zobaczyć, wbrew poprzednim praktykom, smartfony Google Pixel nie będą pierwszymi urządzeniami z nowym systemem. Android 12 będzie jednak czymś nowym, co całkowicie odmieni oblicze systemu od Google. Przede wszystkim zostanie zmieniony wygląd systemu, producent postawił także na odświeżone widgety. Ich prezencja będzie bardziej przejrzysta.

Najważniejszą informacją jest jednak to, że nowy Android będzie zdecydowanie szybszy i wydajniejszy. od swojego poprzednika. Jak podaje Google, Android 12 redukuje zużycie procesora aż o 22% mniej niż „jedenastka”. W dzisiejszych czasach ważna jest również prywatność, dlatego też deweloper zastosował bardziej klarowne opcje prywatności, co pozwoli na większą kontrolę nad urządzeniem.