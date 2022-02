Tak, Google dopiero co przedstawiło dwunastą odsłonę mobilnego systemu operacyjnego, a już przedstawiło wersję Android 13. Przyszły system dołączył więc do 12L, jako system, który pojawi się na rynku w przyszłych miesiącach.

System Android 13 oficjalnie zaprezentowany

Android 13 o kodowej nazwie Tiramisu został właśnie oficjalnie zaprezentowany przez Google. Oczywiście system ten nie trafi do użytkowników w najbliższych miesiącach, ponieważ trafił on dopiero do testów. Kompilacja Developer Preview 1 to dopiero początek prac nad konsumenckim systemem.

Przeczytaj także: Google manipulowało wynikami. Pozwano je na 2,1 mld EUR!

Udostępniona wczoraj wersja systemu Android 13 Tiramisu, która trafiła do deweloperów, jest produktem bardzo świeżym, dlatego też jest mocno niestabilna. Jak podało Google, pierwsza stabilna wersja systemu pojawi się w okolicach sierpnia 2022 roku. Dzięki temu testerzy będą mieć więcej czasu do testowania, a sam wydawca zaprezentuje bardziej dopracowaną odsłonę.

Google wkrótce wyda kolejny system

Ze wczesnych informacji wynika, że Android 13 będzie odpowiadał przede wszystkim za umocnienie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników. Google pracuje także nad udoskonaleniem systemu Material You, który po raz pierwszy pojawił się wraz z premierą „dwunastki”. Deweloper wydał kompilację Developer Preview na smartfony Pixel 4 i nowsze.

To jednak niejedyny system, który planuje wydać gigant z Mountain View. W przyszłym mięsiącu na rynku zadebiutuje Android 12L. Jest to system przeznaczony dla urządzeń z większymi ekranami i w zamyśle ma on konkurować z iPadOS od Apple.

Źródło: Android