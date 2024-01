Aplikacja Netflix na topie. Powód? Trylogia GTA! Zagraj za darmo!

Jaki może być powód tego, że aplikacja Netflix stała się bardzo popularna? Może chodzi o nowe produkcje? A może niższe ceny? Nie, tym powodem jest trylogia GTA, która trafiła do oferty gamingowej giganta.

Aplikacja Netflix pobierana nałogowo

Netflix to platforma, która słynie przede wszystkim z seriali i filmów. Przez lata oglądanie było główną funkcją, jaką oferował serwis. Jakiś czas temu gigant postanowił wejść na rynek gier i miał w swojej ofercie tytuły mobilne, które lekko mówiąc, nie zachwyciły graczy, dlatego też tak mało mówiło się o tej stronie Netflixa.

Nic dziwnego, skoro w ofercie gamingowej Netflixa nie było tytułów, które zachęciłyby użytkowników do pobierania mobilnej aplikacji Netflix. To zmieniło się kilka tygodni temu, ponieważ aplikacja Netflix na smartfony i tablety zyskała w ofercie trylogię GTA. Gry z tej serii dostępne są dla każdej osoby, która opłaca abonament w serwisie!

Aplikacja Netflix na topie. Powód? Trylogia GTA! Też możesz zagrać

GTA powodem sukcesu. Inaczej być nie mogło

Trylogia GTA, czyli Grand Theft Auto 3, Vice City oraz San Andreas kilka tygodni trafiła do oferty gier mobilnych giganta streamingowego. Na efekty nie trzeba było długo czekać, ponieważ aplikacja Netflix stała się hitem. Jak mówią najnowsze raporty, aplikacja ta została pobrana ok. 18 milionów razy, co jest trzykrotnie lepszym wynikiem niż przed kilkoma miesiącami.

Opłacasz Netflixa? Możesz za darmo grać w trylogię GTA na swoim tablecie lub smartfonie. Fot. MenWorld

Powodów może być kilka, jednak tym najbardziej logicznym wydaje się dodanie do swojej bazy gier trylogii GTA. Okazuje się bowiem, że największą popularnością cieszy się GTA: San Andreas oraz GTA Vice City, a ich dobre recenzje tylko nakręcają popularność.

W gry może zagrać każdy, kto opłaca miesięczny abonament. Wystarczy pobrać aplikację, wybrać interesującą nas część GTA i poczekać na jej pobranie.

