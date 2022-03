Rosjanie dostają kolejne sankcje związane z zaatakowaniem przez ich kraj Ukrainy. Dotychczas Apple Pay i Google Pay umożliwiały płacenie przy wykorzystaniu kart płatniczych Mir. Teraz to się zmieniło i Rosjanie zostali odcięci od tej możliwości. Zdecydowany ruch dwóch gigantów!

Apple odcina posiadaczy kar Mir od płatności

Mir to forma płatności wykorzystywana przez Rosjan do płacenia za zakupy. Jest ona własnością Centralnego Banku Rosji, która powstała w odpowiedzi na sankcje gospodarcze wywołane aneksją Krymu w 2014 roku. Jak podaje The Guardian, płatność tym sposobem wynosi aż 32 proc. wszystkich transakcji w całej Rosji. Nie są to więc małe liczby. Do tej pory giganci z Cupertino i Mountain View wspierali ten sposób płatności. To się zmieniło.

Appel poinformowało rosyjski krajowy system kart płatniczych (NSPK), że w ramach sankcji zawiesza wsparcie dla kart Mir w swojej usłudze Pay. Nowych kart nie można dodawać już od 24 marca, a te, które zostały dodane przed tym okresem, przestaną działać w najbliższych kilku dni. Kalifornijska firma udostępniła wsparcie dla kart Mir dopiero w tamtym roku.

Google dołącza do Apple. Blokuje karty Mir

Według Wall Street Journal podobny krok wykona również Google. Firma z Mountain View również podejmuje kroki, których celem będzie zablokowanie działania kart Mir w jej usłudze płatnościowej. Gigant rzekomo wstrzymał program pilotażowy, który dostępny jest od października zeszłego roku, dzięki któremu użytkownicy mogli dodawać swoje karty Mir. Rzecznik firmy powiedział, że przedsiębiorstwo wstrzymuje usługi płatnicze w Rosji w związku z zakłóceniami płatniczymi, które są poza ich kontrolą.

Apple i Google w końcu odcinają Rosjan od kart Mir! 27

Jest to kolejna fala sankcji gospodarczych skierowanych na Rosję. Na początku miesiąca, w związku atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę swoje działania w tym kraju zawiesiło MasterCard oraz Visa. Posiadacze tych kart nie mogli korzystać z kart kredytowych lub debetowych poza granicami ich własnego państwa. Takie ruchy są sporym ciosem w stronę Rosjan. Pytanie tylko, czy przyniosą jakiekolwiek skutki.

Źródło: The Verge