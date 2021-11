Apple MacBook Air M1 w promocji. Tylko 297 sztuk w bardzo dobrej cenie

Osoby, które chcą kupić notebooka z MacOS na pokładzie, będą mieć świetną ku temu okazję. Allegro Okazje oferuje Apple MacBook Air M1 w bardzo atrakcyjnej cenie. Ultrabook z nadgryzionym jabłkiem w logo będzie można kupić za niecałe cztery tysiące złotych!

O samym sprzęcie raczej nie ma co się rozpisywać. Znany już od dłuższego czasu na rynku sprzęt, wyposażony w autorski i bardzo wydajny procesor to świetna propozycja dla kogoś, kto poszukuje biznesowego laptopa. Oczywiście, do MacOS trzeba się przyzwyczaić. Szczególnie po przesiadce z Windowsa, którego używaliśmy bardzo długi czas. Tak czy inaczej, po kilku godzinach przyzwyczaicie się, a Apple MacBook Air M1 będzie gwarantował wysoką wydajność i intuicyjną obsługę. Dodajcie do tego iPhone – może być 13-tka, o której dziś pisałem, ale nie koniecznie. Taki zestaw będzie idealny do pracy biurowej – zapewniam. Klawiatura jest świetna, laptop może pracować nawet kilkanaście godzin na baterii – coś pięknego. Do tego mamy bardzo dobrą, chociaż błyszczącą matrycę IPS oferującą rozdzielczość 2560 x 1600 i można śmiało pracować. Co ciekawe, podczas długich testów zaskoczyła mnie jakość dźwięku generowana przez głośniki. O touchpadzie nawet nie wspominam. Uwierzcie – będzie można zapomnieć o dodatkowej myszce.

Oczywiście, dla wielu minusem może być brak „klasycznych” portów USB, gdyż Apple MacBook Air M1 oferuje tylko trzy porty USB typu C, jednak zawsze można dokupić hub. Prezentowana oferta, a więc sprzęt za dokładnie 3999 zł będzie dostępny w wariancie z 8 GB pamięci RAM. Ja korzystałem z 16 GB, aczkolwiek Karol z redakcji ma wersję z 8 GB i sobie chwali. Przynajmniej tak wywnioskowałem. Na koniec nośnik na dane. Wersja w promocji będzie posiadała dysk o pojemności 256 GB. Może trochę mało, jednak do pracy biurowej z wykorzystaniem np. chmury wirtualnej myślę, że nie będziecie narzekali. W końcu, nie jest to sprzęt do gier.

Apple MacBook Air M1 w promocji. Świetna cena, ale musisz się spieszyć!

Komputer będzie można kupić za pośrednictwem Allegro Okazje – wystarczy kliknąć w ten link, aby przenieść się do oferty. Jedna osoba będzie mogła kupić jedną sztukę. Ilość ultrabooków w tej ofercie również jest ograniczona do 297 sztuk. O której wystartuje oferta? Nie jestem pewien. Aby się o tym dowiedzieć należy dodać ją do obserwowanych. Wtedy, kilka minut przed startem dostaniecie powiadomienie. Myślę, że wiele osób będzie polować na ten sprzęt, gdyż faktycznie, jest to najniższa cena.

Co prawda, znalazłem jeszcze taki sam model – a więc Apple MacBook Air M1 z dokładnie tymi samymi parametrami za 3599 zł, jednak jest to jakaś dziwna oferta. Blisko dwieście osób kupiło już ten model od sprzedawcy, aczkolwiek według informacji z aukcji, jest to przedsprzedaż, której wysyłka nastąpi 12 marca. Dlatego wydaje mi się, że lepiej kupić sprzęt „już”. O ile uda się Wam kupić go za pomocą Allegro Okazje w promocyjnej cenie. Życzę powodzenia!