Apple Music ze zmianami. Użytkownicy nie będą zadowoleni!

Apple Music to drugi co do wielkości serwis służący do streamowania muzyki. Od momentu swojej premiery platforma ta oferowała trzymiesięczny okres próbny, podczas którego w zupełności za darmo nowi użytkownicy mogą testować usługę. Niestety, to się właśnie zmienia.

Spore zmiany w Apple Music

Serwis Apple Music zadebiutował na rynku w 2015 roku. To, co do tej pory wyróżniało platformę amerykańskiego giganta z Cupertino na tle innych tego typu usług, był okres próbny. Platforma oferowała trzymiesięczny okres, podczas którego nowi użytkownicy mogli zupełnie za darmo testować możliwości serwisu.

To musiało się jednak kiedyś zmienić, a amerykańska firma dostosowała się do standardów panujących na rynku. Apple Music będzie oferowało teraz 30 dni próbnego okresu. Firma nie zdecydowała się na większy marketing, mając nadzieje, że zmiana zostanie wprowadzona niezauważenie. W przypadku wprowadzonych zmian warto zaznaczyć, że osoby, które przed ich urzeczywistnieniem rozpoczęły trzymiesięczny okres próbny, dalej będą mogły testować serwis przez ten okres.

Platforma będzie od teraz oferować miesiąc okresu próbnego zamiast trzech.

Czy amerykańska platforma dogoni Spotify?

Apple Music na rynku usług do streamowania muzyki ustępuje jedynie Spotify. Amerykański gigant wprowadził ostatnio bezstratną jakość utworów, co na pewno jest dużym plusem i przewagą nad szwedzkim przedsiębiorstwem. Wprowadzenie miesięcznego okresu próbnego może nie spodobać się wielu osobom.

To, co jednak nie uległo zmianie to ceny pakietów. Pakiet studencki w Apple Music kosztuje jedynie 9,99 PLN. Pakiet rodzinny, w którym może być maksymalnie 6 osób to koszt 29,99 PLN, zaś pakiet indywidualny to 19,99 PLN miesięcznie. Spotify w dalszym ciągu dominuje rynek serwisów muzycznych, jednak Apple sukcesywnie goni szwedzkiego giganta. Czy w końcu uda się go dogonić?

Źródło: Macrumors