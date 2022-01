Spotify i długo nic. Z jakich serwisów muzycznych korzystamy?

Streaming muzyki to dziś najpopularniejsza forma jej odsłuchiwania. Spotify znacząco zdominowało rynek usług streamingowych. Co trzecia osoba korzysta z platformy szwedzkiego przedsiębiorstwa. Z jakich jeszcze innych usług korzystamy?

Spotify dominuje rynek platform muzycznych stremingowych

Szwedzkie przedsiębiorstwo nie może narzekać na zapotrzebowanie na swoje usługi. Według danych ze Spotify korzysta około 180 milionów użytkowników, co stanowi aż 31 proc. udziałów na rynku streamingu muzyki. Mowa tutaj jednak jedynie o osobach, które płacą abonament. Platforma oferuje jednak również darmowe plany, przez co szacuje się, że z jej usług korzysta około 380 milionów użytkowników.

Śmiało można, więc powiedzieć, że to właśnie Spotify dominuje rynek usług streamingowych. Dzieje się tak od wielu lat, jednak od jakiegoś czasu to Apple Music zaczyna gonić szwedzkie przedsiębiorstwo. Z usługi giganta z Cupertino korzysta około 78 milionów subskrybentów, co daje nam 15 proc. udziałów na rynku. Liczby te mogą się zwiększyć, ponieważ Apple Music zaczyna oferować bezstratną jakość muzyki, a w USA dostępny jest bardzo tani plan Apple One.

Tencent Music pnie się w górę

Co ciekawe, taki sam proc. udziałów na rynku ma usługa Amazon Music. Warto jednak zaznaczyć, że do usługi muzycznej amerykańskiego giganta zyskuje każdy, kto zdecyduje się na zakup subskrypcji Amazon Prime. Ta jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych. To właśnie ona podbija udział Amazon Music na rynku.

Kolejną usługą, która może pochwalić się wysokim procentem udziałów na rynku, jest Tencent Music. Usługa należy do jednej z największych firm technologicznych w Chinach i to właśnie tam jest niezwykle popularna. Przypada jej 13 proc. udziałów na rynku. Usługa ta prędzej, czy później i tak pojawi się na pozostałych rynkach. Równie dobrze radzi sobie NetEase, który dostępny jest jedynie w Chinach. Ma on 6 proc. udziałów, czyli o dwa proc. mniej niż YouTube Music.

Deezer ma 2 proc. udziałów na rynku, a Tidal nawet nie zmieścił się na wykresie. Czy to może oznaczać, że usługa ta wkrótce zniknie z rynku?

Źródło: MIDiA