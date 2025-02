Apple na walentynki dla niej. Tymi prezentami ją zaskoczysz

Jeśli chcesz zaskoczyć swoją ukochaną ciekawym prezentem, zobacz co oferuje Apple na walentynki. Zapewniam, tego na bank się nie spodziewa.

Apple na walentynki. Co kupić ukochanej? Fot. Pavel Lasfargue

Uważasz, że kwiaty to za mało i chcesz dać w prezencie coś innego? Sugerowałbym zerknąć w kierunku produktów Apple, gdyż marka ta ma wiele ciekawych urządzeń (i usług), którymi możesz obdarować ukochaną. Szczególnie, że najnowsze smartfony i smartwatche są oferowane w takich wersjach kolorystycznych, które faktycznie mogą bardzo mocno zainteresować płeć piękną. Czy to prezent idealny? Cóż, każdy ma inny gust. Wiem jednak, że będzie to podarunek praktyczny, który ułatwi kontakt, ale i nie tylko.

Apple na walentynki. Co kupić?

Pomysłów jest bardzo dużo. Oczywiście, są to smartfony, ale i smartwatche i akcesoria, które mogą miło zaskoczyć Twoją lubą. Wszystko zależy przede wszystkim od budżetu i zapotrzebowania Twojej wybranki. Zerknij na propozycje marki Apple, gdyż muszę przyznać, robią wrażenie.

Apple iPhone 16 i iPhone 16 Plus

Zaczynamy od smartfonów, bo w sumie – czemu nie? Testujemy od premiery jeden z nich – iPhone 16 i muszę przyznać, sprawdza się rewelacyjnie. Jest przyjemny w codziennym używaniu za sprawą kompaktowej konstrukcji. Plusem są cienkie ramki i ogólnie bardzo cienka obudowa telefonu. Rzecz jasna, nowością w iPhone 16 i iPhone 16 Plus jest specjalny przycisk, który ułatwia obsługę aparatu. Możemy dzięki niemu szybko zrobić fotkę i nagrać film. Warto zauważyć, że producent oferuje te modele w wielu ciekawych kolorach. Twoja ukochana może zainteresować się takimi wariantami jak różowy, ultramaryna czy berylowa zieleń. Cena modelu iPhone 16 zaczyna się od 3999 zł, natomiast wersji Plus od 4499 zł. Co oferuje ten model? Odwiedź stronę prezentującą iPhone 16 i 16 Plus.

Apple iPhone 16 Pro

Flagowiec, topowy model, jeden z najlepszych, a może i najlepszy smartfon? Co prawda my testujemy od premiery wariant iPhone 16 Pro Max, ale iPhone 16 Pro jest równie „smakowitym kąskiem”. Robi rewelacyjnej jakości zdjęcia, a to przecież dla wielu kobiet priorytet. Nie inaczej jest z materiałami wideo. Możemy nagrywać filmy z rozdzielczością 4K przy 120 klatkach na sekundę. Bateria wytrzymuje cały dzień. Kolejnym atutem jest świetny ekran z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Czego chcieć więcej, prawda? Jeśli chodzi o cenę, iPhone 16 Pro startuje od 5299 zł. Możemy go kupić w pięciu świetnych wersjach kolorystycznych. Ciekawie wygląda np. biały czy pustynny. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź stronę Apple, na której znajdziesz wszystkie informacje o iPhone 16 Pro.

Apple iPad Mini

Bardzo ciekawym i praktycznym prezentem może być iPad Mini, czyli wydajny sprzęt cechujący się kompaktowym rozmiarem. Można na nim oglądać filmy i seriale, pracować czy korzystać z niego podczas nauki. Uniwersalny, świetny model. Jeśli chcesz poznać więcej informacji na jego temat, odwiedź stronę o iPadzie Mini. Dodam tylko, że jest dostępny w czterech pięknych kolorach, a jego cena startuje od 2599 zł.

Apple Watch Series 10

Kolejna świetna propozycja, którą mamy okazję testować od premiery. Nasz test Apple Watch Series 10 udowadnia, że jest to bardzo dobry smartwatch. Szczególnie wtedy, gdy posiadasz, to znaczy, Twoja ukochana posiada inne urządzenia marki Apple. Jest smuklejszy, ma czytelny ekran, a koperta może być wykonana z aluminium, bądź tytanu. Oczywiście, oferuje szereg funkcji, które wspierają monitorowanie czynności życiowych – w tym także tych kobiecych. Jeśli planujesz kupić zegarek Apple na walentynki, sugeruję zerknąć w kierunku różowego złota. Zainteresowany? Odwiedź stronę o Watch Series 10, aby dowiedzieć się czegoś więcej.

Sprzęt Apple na walentynki. Zobacz co jeszcze możesz kupić

Analizując propozycje marki Apple, można tak naprawdę polecić o wiele, wiele więcej urządzeń. Przykładem mogą być słuchawki: zarówno AirPods 4, jak i AirPods Pro 2. Oczywiście, „w grę” wchodzą również flagowe AirPods Max, które testowaliśmy. Wszystko zależy od potrzeb Twojej wybranki. Słuchaj jej uważnie i pędź do sklepu, bądź zamów produkty online.