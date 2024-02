Apple pomaga rodzicom dbać o zdrowie dzieci. W jaki sposób?

Wczoraj, 6 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. W związku z tą okazją popularna marka pokazała kilka wskazówek, które pomogą w kontrolowaniu dzieci. Jak Apple pomaga rodzicom w analizowaniu tego, co oglądają za pomocą urządzeń mobilnych najmłodsi?

Nie tylko podczas Dnia Bezpiecznego Internetu, ale przez cały czas Apple pomaga rodzicom w związku z bezpieczeństwem dzieci.

Gigant z Cupertino doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest bezpieczeństwo danych i ochrona naszych najmłodszych przed niepożądanymi treściami. Firma cały czas rozwija oprogramowanie ułatwiające przyswajanie wiedzy, a przy okazji stara się zapewnić ochronę – przede wszystkim dzieci, aby mogły korzystać z urządzeń, przede wszystkim, w sposób bezpieczny oraz taki, który będzie zgodny z oczekiwaniami rodziców. Warto sprawdzić kilka funkcji, jakie oferuje iOS 17. Ich zastosowanie w smartfonach wykorzystywanych przez dzieci może pomóc w odpowiedzialnym korzystaniu z technologii.

Nie tylko podczas Dnia Bezpiecznego Internetu, ale przez cały czas Apple pomaga rodzicom w związku z bezpieczeństwem dzieci.

Apple pomaga rodzicom zarządzać urządzeniami z iOS

Najpopularniejszą funkcją, z której sam często korzystam jest opcja o nazwie “czas przed ekranem“. Dzięki niej możemy przeanalizować to, jakie aplikacje są wykorzystywane najczęściej. Otrzymuję co tydzień raport, który pokazuje mi to, ile czasu faktycznie spędziłem przed ekranem iPhone, Mało tego, mogę określić jak długo mogę korzystać z konkretnej aplikacji. Przykładowo, ustawiłem maksymalnie godzinę dziennie z TikTok’iem i tego czasu nie przekraczam. Co ciekawe, ta funkcja dotyczy również stron internetowych.

To nie koniec. Warto przeanalizować opcje pozwalające ustalenie godzin snu, kiedy to aplikacje oraz powiadomienia będą zablokowane. Co dają nam limity aplikacji? Przede wszystkim to, że będziemy mogli zarządzać czasem, jaki nasi najmłodsi (albo my) poświęcamy na przykład rozrywce. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę jak aplikacje społecznościowe potrafią być wciągające, prawda?

Nie tylko podczas Dnia Bezpiecznego Internetu, ale przez cały czas Apple pomaga rodzicom w związku z bezpieczeństwem dzieci.

Bezpieczeństwo komunikacji

Kolejna funkcja, o której warto wspomnieć. Dlaczego? Oprogramowanie może wykrywać wrażliwe obrazy, bądź filmy, które są przesyłane w Wiadomościach, za pomocą AirDrop, FaceTime i aplikacji Zdjęcia. Co ciekawe, jeśli nasze dziecko odbiera lub chce wysłać zdjęcie (wideo również), które zawiera nagość, funkcja Bezpieczeństwo komunikacji ostrzega oraz prezentuje opcje jak zachować się bezpiecznie w tej sytuacji. Z resztą, sami zobaczcie szczegóły tej funkcji dostępne na stronie Apple.

Oczywiście, rodzic może również skorzystać z ograniczeń, które umożliwiają blokadę instalacji oprogramowania oraz dokonywania zakupów w aplikacjach. Można skonfigurować urządzenie tak, aby nie pojawiały się treści dla dorosłych. Mało tego, możliwa jest blokada Safari i udostępnienie specjalnej przeglądarki, która została zaprojektowana tak, aby wyświetlać tylko treści przyjazne dzieciom.

Nie tylko podczas Dnia Bezpiecznego Internetu, ale przez cały czas Apple pomaga rodzicom w związku z bezpieczeństwem dzieci.

Apple pomaga rodzicom w… dbaniu o zdrowie dzieci

Przyznam szczerze – nie miałem pojęcia o tej funkcji. O ile poprzednie znałem, o tyle w przypadku tej byłem zaskoczony. Mowa o funkcji “Odległość od ekranu“. O co chodzi? Jak nie trudno się domyślić, oprogramowanie za pomocą kamery TrueDepth wykrywa sytuację, w której dziecko trzyma iPhone bliżej niż 30 cm przez dłuższy czas. W takiej sytuacji funkcja sugeruje, aby odsunąć urządzenie od twarzy. Dzięki temu dzieci wyrobią sobie zdrowy nawyk związany z patrzeniem na wyświetlacz. Co to daje? Przede wszystkim zmniejsza ryzyko krótkowzroczności oraz pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu.