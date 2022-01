Apple ukryje Face ID w iPhone 14 Pro pod ekranem i usunie z notch’a

Do premiery smartfonów z serii iPhone 14 zostało jeszcze całe 9 miesięcy, ale już teraz dostajemy informacje na temat nowych modeli. Przecieki mówią, że wersja Pro flagowca amerykańskiego producenta przedstawi zupełnie nowy wygląd przedniego panelu smartfona. iPhone 14 Pro zostanie pozbawiony notcha!

Notch zniknie wraz z iPhone 14 Pro?

Notch to charakterystyczny element każdego iPhone od generacji X. Smartfon zaprezentowany w 2017 roku stał się podstawą stylistyczną dla późniejszych modeli. Dla niektórych stosowanie notcha to plus, ponieważ smartfony Apple wyróżniają się na tle konkurencji. Większość jednak zgodnie twierdzi, że gigant z Cupertino powinien zastosować odświeżony design swoich smartfonów.

Apple nie jest jednak skłonne do wprowadzania zmian do swoich urządzeń. Wydaje się jednak, że osoby, które czekają na spore zmiany, mogą je dostać już wraz z nadchodzącą generacją smartfonów amerykańskiego producenta. W sieci pojawiło się kilka ciekawych informacji na temat modeli iPhone 14 Pro. To właśnie ten model Apple miałoby pozbawić charakterystycznego notcha.

Usunięcie notcha to nie wszystko

Pierwsze zmiany przedniego panelu w swoich smartfonach Apple wprowadziło wraz z pojawieniem się serii 13. W modelu 13 Pro i 13 Pro Max zastosowano stosunkowo mniejszy notch, niż w poprzednich smartfonach. Kolejnym krokiem będzie całkowite jego usunięcie. Jak podaje leaker @Dylandkt, zmiany te nastąpią już w iPhone 14 Pro i 14 Pro Max. Notch zostanie zastąpiony wycięciem w ekranie, które jest dobrze znane ze smartfonów z systemem Android.

To jednak nie koniec nowości! Według przecieków Apple zdecyduje się na umieszczenie modułu Face ID pod ekranem iPhone 14 Pro i 14 Pro Max. Dotychczas moduł ten mieścił się w notchu. Taki ruch miałby wiele sensu. System Face ID oparty na podczerwieni byłby mniej podatny na zamglenia i słabe kolory, które występują w obecnej konfiguracji.

Źródło: The Verge