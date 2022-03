Apple wycofuje się ze sprzedaży w Rosji!

W związku z wojną rosyjsko-ukraińską wywołaną przez Putina sankcje na państwo rosyjskie nakładają kolejne firmy. Apple dołącza do tego grona. Amerykański producent elektroniki ogłosił, że oficjalne sklepy producenta wycofują się ze sprzedaży urządzeń.

Firmy uderzają w Rosję

Świat jest zdruzgotany tym, co dzieje się na Ukrainie i kolejne państwa i firmy nakładają na Rosję sankcje. W ostatnich dniach mogliśmy przeczytać o tym, że ze sprzedaży swoich produktów na terenie tego kraju wycofuje się Nike i to samo tyczy się dużej ilości producentów samochodów (General Motors, grupa VW, BMW, Audi, Jaguar, Land Rover, Citroen, Volvo. Do tej listy możemy dopisać również Apple.

1 marca 2022 roku amerykański gigant technologiczny postanowił zareagować na to, co dzieje się na Ukrainie i podjął poważne kroki. Apple postanowiło wstrzymać sprzedaż swoich produktów na terenie Rosji. Tym samym dołączył do innych firm technologicznych, które podjęły się takiego działania. Producent wyłączył możliwość zamawiania produktów na oficjalnej stronie na tamtejszy rynek.

Rosjanie nie kupują produktów Apple w oficjalnym sklepie

Informację o wstrzymaniu sprzedaży na rynek rosyjski poinformował Bloomberg. Rosjanie, którzy będą chcieli zamówić nowy telefon, smartwatch, czy komputer Apple lub wszelkiego rodzaju akcesoria, na ekranie zobaczą powiadomienie informujące o tym, że dostawa jest niedostępna.

Pierwsze kroki w tym kierunku Apple podjęło już w tamtym tygodniu. Firma wstrzymała dostawę swoich produktów na tamtejszy rynek. Co więcej, ze sklepu App Store zniknęły aplikacje RT News i Sputnik News. Klienci z Rosji nie będą również w stanie skorzystać z systemu płatności amerykańskiego giganta. Firma prowadzona przez Tima Cooka, w celu ochrony Ukraińców wyłączyło na terenie ich kraju informacje o ruchu i incydentach drogowych.

Rosja powoli odcinana jest od świata poprzez nakładanie kolejnych sankcji, czy to ze strony państw, firm, czy bojkotu produktów pochodzenia rosyjskiego lub białoruskiego na półkach sklepowych. Miejmy nadzieję, że ta presja sprawi, że cierpienie ludzi na Ukrainie wkrótce się skończy.

