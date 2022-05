Apple przykuwa ogromną uwagę do aplikacji, które pojawiają się w sklepie App Store. Surowe zasady udostępniania swoich aplikacji mogą przyprawić twórców o spory ból głowy. Gigant z Cupertino planuje wprowadzić kolejną zmianę, która będzie wymagała od twórców możliwość usunięcia konta w appce.

Apple lubi robić problemy deweloperom aplikacji

Gigant z Cupertino słynie z egzekwowania surowych warunków, jeśli chodzi o udostępnianie aplikacji w sklepie App Store. W ostatnim czasie amerykańska firma wywołała sporą burzę wśród twórców aplikacji, ponieważ zarządziła, że jeśli aplikacja nie będzie aktualizowana raz na trzydzieści dni, zostanie ona usunięta ze sklepu. Apple dba o swoich użytkowników i o jakość produktów w swoim sklepie z aplikacjami, jednak takie wymogi mogą okazać się zbyt wygórowane dla twórców, których aplikacje nie wymagają częstych aktualizacji.

Apple znowu atakuje. Wymusi na twórcach aplikacji opcję usuwania konta? 25

Swego czasu gigant zaszedł mocno za skórę Google i Facebookowi przez zmiany w regulaminie i swoim systemie operacyjnym iOS. Nie dość, że użytkownik musi wiedzieć, co dokładnie odczytuje dana aplikacja i do jakich danych ma dostęp, to wraz z premierą iOS 14 użytkownik ma możliwość zablokowania śledzenia. Dwaj giganci stracili na tym miliardy dolarów!

App Store z nowym wymogiem dla twórców aplikacji. Zyskają na tym użytkownicy

Powracając jednak do zmian w sklepie z aplikacjami, Apple planuje od 30 czerwca wdrożyć nowe wytyczne dotyczące twórców aplikacji. Według nowych przepisów twórcy mają dać użytkownikowi możliwość usunięcia konta w tych aplikacjach, w których konieczne jest jego założenie. Dotyczy to oprogramowania zewnętrznych deweloperów, którzy udostępniają swoje aplikacje w sklepie amerykańskiego giganta. Wszyscy twórcy mają czas do końca czerwca na dostosowanie swoich produktów do nowych wymogów.

Twórcy będą musieli umieścić w swoich aplikacjach przycisk, który umożliwi użytkownikowi usunięcie konta w danym programie. Dla użytkownika jest to dobre rozwiązanie, ponieważ nie będzie musiał kontaktować się z działem pomocy technicznej w celu usunięcia konta w danej aplikacji.

Źródło: XDA Developers