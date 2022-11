Arabia Saudyjska szokuje Argentynę! Co za mecz!

Mamy pierwszy szokujący wynik na tegorocznych Mistrzostwach Świata w Katarze. Arabia Saudyjska wygrywa z Argentyną! Leo Messi nie dał rady dać zwycięstwa Los Albiceleste. Tak wygląda piękno piłki nożnej!

Leo Messi i spółka w szoku!

Reprezentacja Argentyny to jeden z głównych faworytów całego mundialu, i główny kandydat do pierwszego pojesca w „polskiej: grupie C. Ich mecz otwarcia rozpoczął się o 11 i pierwszym przeciwnikiem argentyńskiej drużyny była reprezentacja Arabii Saudyjskiej. Mecz rozpoczął się po myśli Leo Messiego i jego kolegów, ponieważ już w 10. minucie zawodnik PSG i kapitan reprezentacji Argentyny wykorzystał rzut karny.

Leo Messi z golem na czwartym mundialu ⚽ Pierwszy Argentyńczyk w historii 🐐 #mundialove



𝐓𝐑𝐖𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐌𝐈𝐒𝐉𝐀 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 🇦🇷🆚🇸🇦 ▶️ https://t.co/BHeSijUVsI pic.twitter.com/e3MhkEL3YB — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 22, 2022

Arabia Saudyjska była skazywana na porażkę i większość ekspertów mówiła, że jest to teoretycznie najgorsza drużyna grupy C. Te stwierdzenia trzeba jednak przedefiniować, ponieważ Saudyjczycy, to drużyna z planem, której nie można lekceważyć. Pierwszy ich mecz na tegorocznym mundialu tylko to potwierdził.

Arabia Saudyjska wygrywa z Argentyną! Świat nie dowierza!

Argentyna miała kłopoty z przedarciem się przez obronę Saudyjczyków, którzy notorycznie łapali zawodników Los Albiceleste na spalonych. W ten sposób anulowano m.in. gola Lautaro Martíneza i dwa inne! W drugiej połowie reprezentacja Arabii Saudyjskiej wyszła zupełnie odmieniona i z całkowicie innym nastawieniem. Szokujące wyrównanie przyszło w 48. minucie, a gola wyrównującego strzelił Saleh Al-Shehri. Fala szoku uderzyła 5 minut później, ponieważ Salim ad-Dausari strzelił bramkę na 2:1, nie dając szans Emiliano Martínezowi na interwencję.

𝐒𝐄𝐍𝐒𝐀𝐂𝐉𝐀❗ 𝐀𝐫𝐚𝐛𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐰𝐚𝐝𝐳𝐢 𝐳 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐲𝐧𝐚̨ 𝟐:𝟏❗



𝐓𝐑𝐖𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐌𝐈𝐒𝐉𝐀 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 🇦🇷🆚🇸🇦 ▶️ https://t.co/BHeSijUVsI pic.twitter.com/LmQHJ0cRde — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 22, 2022

Przeczytaj także: Meksykanie lekceważą naszą kadrę! „Druga najsłabsza drużyna z Europy”!

Argentyna jak szalona rzuciła się do odrobienia strat, jednak obrona Arabii Saudyjskiej nie dała szans na wyrównanie tego spotkania. Świetnie bronił Mohammed Alowais, co pozwoliło Saudyjczykom zaszokować świat i wygrać z Argentyną! Jest to jedna z największych sensacji w historii Mistrzostw Świata!

Argentyna w szoku! Przegrywa z Arabią 1:2! Fot. Bleacher Report Argentyna w szoku! Przegrywa z Arabią 1:2! Fot. Bleacher Report

Źródło: Twitter/ Bleacher Report