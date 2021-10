Aroma 800 – nowy ekspres rozszerza ofertę firmy Tessa

Lubicie zacząć dzień od kawy? Jeśli należycie do tego grona, które nie wyobraża sobie funkcjonowania bez czarnego napoju, to firma Tessa przygotowała dla was ciekawy i tani ekspres. Model Aroma 800 polskiej marki idealnie uzupełni wyposażenie każdej kuchni.

Tessa Aroma 800 poszerza swoją ofertę ekspresów

Dla wielu z nas pierwszym ruchem, jaki wykonujemy po wstaniu z łóżka, jest krok w stronę kuchni. Tam za pomocą czajnika zaparzamy wodę na kawę. Miłośnicy kawy wiedzą, że ta najlepiej smakuje z ekspresu, a w ofercie marki Tessa pojawił się tani i ciekawy ekspres automatyczny AROMA 800. Urządzenie to charakteryzuje się ciekawym wzornictwem oraz zaawansowaną funkcjonalnością, która sprawi, że ekspres będzie idealnym uzupełnieniem kuchni.

Tessa Aroma 800 to automatyczny ekspres, który do zaparzenia kawy wykorzystuje ciśnienie na poziomie 19 barów. To daje nam możliwość przygotowania pobudzającego napoju wedle naszych preferencji. Ekspres posiada menu, w którym umieszczono wiele rodzajów kawy. Wystarczy wybrać interesujący nas napój, a zostanie on przygotowany w kilka chwil. Poza rodzajem kawy możemy wybrać jej temperaturę, moc, wielkość i proporcje.

Zaparz idealną kawę z nowym ekspresem Tessa

Ekspres Tessa Aroma pozwala na przygotowanie kawy zarówno z kawy mielonej, jak i ziaren. W środku znajdziemy wysokiej klasy młynek żarnowy. Pozwala on na wykrzesanie z ziaren maksymalny aromat, dzięki czemu kawa smakuje wyśmienicie. Dysza posiada opcję regulowania wysokości, przez co można ustawić ją w zakresie od 7,5 do 14,5 cm. Oczywiście obok znajduje się dysza do spieniania mleka wraz z opcją regulacji czasu spieniania. Przygotowanie puszystej i kremowej pianki nigdy nie było takie proste. W zestawie znajduje się także pojemnik na mleko.

Tessa Aroma 800 to nie tylko funkcjonalny ekspres, ale urządzenie, które może pochwalić się nienaganną stylistką. Smukły kształt i czarna obudowa sprawiają, że ekspres pasuje do każdego wystroju kuchni. Na obudowie ekspresu znajdziemy nowoczesny i przejrzysty wyświetlacz dający dostęp do ustawień urządzenia oraz menu. Ekspres został wyposażony w elementy, które można swobodnie myć pod bieżącą wodą.

Ekspres dostępny jest na oficjalnej stronie producenta Tessa i został wyceniony na 1799 PLN.