Ashleigh Barty szokuje świat! 25-latka kończy karierę!

Ashleigh Barty to 25-letnia tenisistka, która w rankingu WTA zajmuje 1. miejsce. Pierwsza rakieta świata ogłosiła dziś niespodziewanie zakończenie swojej tenisowej kariery. Powodem jest wypalenie. Co to oznacza dla Igi Świątek?

Ashleigh Barty niespodziewanie kończy karierę

Każdy sportowiec marzy o mianie najlepszego w swojej dziedzinie. Dotarcie do tego miana jest trudne, ale jeszcze trudniejsze jest utrzymanie pierwszego miejsca w najważniejszych rankingach. 25-letnia Ashleigh Barty przez 114. tygodni była pierwszą rakietą świata rankingu WTA. Pierwszą pozycję zdobyła w 2019 roku. Australijka miała świetlaną przyszłość w tenisie, jednak dziś zaszokowała cały świat.

25-letnia zawodniczka za pośrednictwem swojego Instagrama ogłosiła, że oficjalnie wycofuje się z tenisa. „To trudne i ciężko mi to powiedzieć, ale czuję, że to właściwie decyzja. Jestem szczęśliwa i gotowa. Serce mówi mi, że to właściwa droga”, powiedziała Australijka. Zawodniczka już swego czasu odeszła od tenisa, by powrócić na światowe korty po dwóch latach przerwy. Teraz wydaje się, że to definitywny koniec.

Co to oznacza dla Igi Świątek?

Decyzja Ashleigh Barty zaszokowała wszystkich, zwłaszcza że zawodniczka ma jedynie 25-lat. Oczywiście decyzja o zakończeniu kariery oznacza zmiany w rankingu WTA. Jest to wielka szansa dla Igi Świątek, która po ostatnim zwycięstwie w Indian Wells stała się drugą rakietą świata. Polka stoi teraz przed wielką szansą stania się liderką rankingu.

Barty i Świątek zagrały ze sobą na początku roku. Teraz Polka może zająć jej miejsce w rankingu WTA.

20-letnia Polka zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. W związku z tym, że Ashleigh Barty oficjalnie zakończyła karierę, nie będzie mogła ona powiększać swojej przewagi nad Igą Świątek. Obie zawodniczki dzielą 2204 punkty. Regulamin WTA mówi, że zawodniczka, która zdecydowała się na zakończenie kariery, zostaje wykreślona ze wszelkich list wraz z końcem roku. Na życzenie zawodniczki może stać się to zdecydowanie szybciej. Gdyby Barty zdecydowała się na taki ruch, Iga Świątek automatycznie wskoczyłaby na jej miejsce. Jeśli tak się nie stanie, Polka wkrótce dogoni Australijkę i odbierze jej fotel lidera.

Źródło: Instagram