Aston Martin DBS 770 dopiero został zaprezentowany, a już wszystkie egzemplarze wyprzedane. Tak się dzieje, jak marka żegna się z kultowym silnikiem V12. Powstanie wyłącznie 300 sztuk w wersji coupe oraz 199 egzemplarzy cabrio Volante.

Wszystko kiedyś dobiega końca. Wielka szkoda, że marka Aston Martin odchodzi od wspaniałych jednostek V12, ale pewne sytuacje wymuszają na producentach takie działania. Na pocieszenie dodam, że jest to najmocniejszy DBS do tej pory.

Aston Martin DBS 770

Do napędu służy jednostka V12 o pojemności 5.2-litra, podwójnie doładowana, o mocy 770 koni mechanicznych. Osiągnięcie takiej mocy było możliwe poprzez drobne poprawki w układzie dolotowym oraz zapłonie i dało to 7% zysk w doładowaniu. Dodatkowo, specjalnie skalibrowano 8-biegową skrzynię, co pozwala to rozpędzić to niemałe GT do prędkości wynoszącej aż 340 km/h.

DBS 770 Ultimate DBS 770 Ultimate

Jednak silnik to nie wszystko. Aston Martin poprawił również układ hamulcowy, montując w DBS 16.1-calowe tarcze z przodu i 14.1-calowe z tyłu, które wykonane są oczywiście z włókna węglowego. Ponadto, dla lepszego kontaktu kierowcy z podłożem zastosowano nowe osadzenie kolumny kierowniczej, usztywniono całe nadwozie i poprawiono ustawienie zawieszenia.

DBS 770 Ultimate DBS 770 Ultimate DBS 770 Ultimate

Z wyglądu, Aston Martin DBS 770 Ultimate osadzony jest na 21-calowych kołach. Maska teraz charakteryzuje się środkowym wlotem powietrza, potocznie zwanym “horse shoe”. Pojawił się nowy splitter z przodu i mnóstwo wszelakiego karbonu – również w nowym wykończeniu dyfuzora. W środku trochę “staroświecko”. Fotele obszyte skórą i alcantarą i specjalnie kontrastowe wykończenie.

DBS 770 Ultimate DBS 770 Ultimate

Sprawdź również, jak wygląda Aston Martin DBX 707, czyli najszybszy SUV na świecie.