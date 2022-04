Battlefield 2042. Czy to już koniec gry? Serwery świecą pustką

Battlefield 2042 miał być grą, która podbije Steama i przywróci serię do lat świetności. Tak się jednak nie stało. Tytuł miał błędy, które zniechęciły graczy, a rozgrywka była pełna cheaterów. To jest przepis na porażkę i teraz widzimy, że gra jest już na wymarciu. Potwierdza to znikoma liczba graczy na serwerach.

O Battlefield 2042 EA z pewnością będzie chciało zapomnieć, jak najszybciej

EA z pewnością nie tak wyobrażało sobie to, jak przyjęty przez graczy zostanie Battlefield 2042. Gra od studia EA Dice z pewnością zapowiadała się bardzo ciekawie. Battle royale od “elektroników” miało oferować kilka trybów, które przyciągną do tytułu graczy. Odsłona ta miała być tym, co najlepsze, ponieważ na jej dopracowanie studio miało aż prawie trzy lata.

Przeczytaj także: Demo oparte na Unreal Engine 5 jest tak dobre, że powstanie na nim pełnoprawna gra?

Niestety, Battlefield 2042 okazał się kompletną klapą. To, co miało być kurą składającą złote jaja i być wizualizacją kierunku, w którym zmierza tak kultowa seria, okazało się nieopierzonym kurczakiem, który odstrasza nawet największych miłośników drobiu. Dziwna analogia, ale wydaje się trafna. To, że BF2042 jest grą zmierzającą w kierunku destrukcyjnym, potwierdzają dane ze SteamCharts.

Statystyki pokazują, że serwery gry świecą pustkami

Battlefield 2042 to jedna z największych wpadek EA w ostatnich latach. Gra od początku powodowała problemy techniczne, czy braki nowych zawartości, które przyciągnęłyby do tytułu graczy. Co więcej, rozgrywka roiła się od oszustów, co skutecznie zniechęciło miłośników FPSów. A jak mówili deweloperzy, gra będzie na nich odporna. Niestety, tak nie było. Wszystko to złożyło się na to, że kolejni gracze uciekają od tytułu EA Dice.

Wszystko to potwierdzają statystyki, które można zobaczyć na SteamCharts. 12 kwietnia na serwerach gry znajdowało się jedynie 931 graczy, co nie jest zbyt dobrym wynikiem. Warto jednak podkreślić to, że statystyki te obejmują jedynie platformę Valve. Mimo wszystko, wiele wskazuje na to, że gracze powoli odchodzą od gry EA Dice. Czy już wkrótce gra będzie martwa?

Battlefield 2042. Czy to już koniec gry? Serwery świecą pustką 25

Źródło: SteamCharts/opr. wł.