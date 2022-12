Karim Benzema w finale MŚ 2022 Katar? Powiedział wprost. „Nie interesuje mnie to”. Jakby tego było mało, inna, równie ważna postać dla francuskiej piłki nożnej nie zamierza pojawić się na finałowym spotkaniu.

Już jutro będziemy mogli obejrzeć finał MŚ 2022 Katar, który rozegrany zostanie pomiędzy reprezentacjami Francji i Argentyny. Podczas nadchodzącego spotkania raczej nie zobaczymy tegorocznego zdobywcy Złotej Piłki. Przede wszystkim problemem była kontuzja uda zawodnika Realu Madryt. Odwiedzając profil piłkarza na Instagramie można stwierdzić, że jasno dał do zrozumienia kibicom, iż nie mają co liczyć na to, że pojawi się na boisku. Napisał: „Nie interesuje mnie to”. Dlatego też będzie on oglądał finał MŚ 2022 przed telewizorem, gdyż zostaje z kolegami z drużyny, aby przygotować się do ligowych rozgrywek Primera Division. Przypomnę tylko, że 30 grudnia Real Madryt będzie grał na wyjeździe z Real Valladolid.

Benzema w finale MŚ 2022? Oj nie. I nie tylko jego zabraknie

Nie tylko Karim stwierdził, że nie dla niego finał MŚ 2022 w Katarze. Co ciekawe, wydarzenie to „ma gdzieś” inna gwiazda francuskiej piłki, a mianowicie Zinedine Zidane, który pomimo tego, że otrzymał zaproszenie, wcale nie zamierza pojawić się na Lusail Stadium. Podobno chodzi o to, że Benzema czeka na to, by Zidane został trenerem reprezentacji Francji. Warto przypomnieć, że obecnie piastuje on stanowisko selekcjonera, a jakże, Realu Madryt, czyli drużyny, w której na co dzień gra Karim.

Przypomnę jeszcze, że jutrzejsze, finałowe spotkanie Francja – Argentyna poprowadzi sędziowski zespół z Polski z Szymonem Marciniakiem na czele!

Źródło zdjęcia: profil Karimbenzema na Instagramie.