Bez tego bałbym się ruszać w drogę. Kup dla świętego spokoju

Czasami to, co dzieje się na drogach przypomina walkę zwierząt w dżungli. Dlatego bez tego bałbym się ruszać w drogę. Wydaje mi się, że nawet dla świętego spokoju warto kupić i w razie nieprzyjemności mieć nagranie, które pomoże wyjaśnić to, kto jest winny w danej sytuacji. Tym bardziej, że ten model oferuje nagrania w rozdzielczości 4K – podobno takim… realnym. Jakkolwiek to brzmi.

W ofercie marki NAVITEL pojawił się nowy wideorejestrator – R900 4K. Cechuje go przede wszystkim sensor SONY 415 STARVIS, kąt widzenia na poziomie 140 stopni (mógłby być lepszy) oraz całkiem znośna cena oscylująca w granicach 500 zł. Według mnie brzmi to naprawdę rozsądnie.

Miejska dżungla rządzi się swoimi prawami, dlatego bez tego bałbym się ruszać w drogę

Dużo jeżdżę samochodem ze względu na to, że między innymi testuję auta. Nic odkrywczego. Wiele już widziałem na naszych polskich drogach i mogę powiedzieć jedno – jest tak dużo niejasnych sytuacji, że wideorejestrator, tak jak alkomat powinien być obowiązkowym wyposażeniem każdego auta.

Wróćmy do modelu, o którym mowa w tym temacie. Producent chwali się, że kamera nagrywa obraz w rozdzielczości 4K. To bardzo ciekawe. Tym bardziej, że często te nagrania, które widzimy na YouTube nie grzeszą jakością. A tu proszę, otrzymujemy szczegółowy obraz, a to bardzo ważne. Szczególnie, gdy chcemy np. wychwycić numery rejestracyjne samochodu, który “wydaje się nam być podejrzany”. Nie chcę wyprzedzać faktów, bo nie testowałem tego modelu, ale skoro NAVITEL R900 4K został wyposażony w sensor Sony 415 Starvis to faktycznie powinien oferować dobrą jakość nagrań.

NAVITEL R900 4K nagrywa obraz w wysokiej rozdzielczości

Szkoda tylko, że nie zapisuje obrazu w 60 klatkach na sekundę, a w 30, jednak pamiętajmy – model ten wyceniono na około 500 zł, co nie wydaje się być jakąś wygórowaną ceną patrząc na inne wideorejestratory.

Co jeszcze wiemy o tej kamerce samochodowej? Przede wszystkim to, że producent zastosował 7-warstwową szklaną soczewkę z warstwą filtra IR. Model ten wyposażono także w 2,35-calowy ekran IPS. Trochę szkoda, że kąt widzenia obejmuje w kadrze wszystko w 140 stopniach. Mógłby być nieco szerszy. Mamy również port USB typu C (w końcu, a nie te stare mini USB czy micro USB).

Producent zdecydował się również na porzucenie baterii i wbudowanie tak zwanego superkondensator, który ma podtrzymywać zasilanie, a przy okazji jest odporny na warunki zewnętrzne. Jeśli chodzi o montaż kamery w samochodzie, NAVITEL R900 4K wykorzystuje przyssawkę – to akurat według mnie duży plus.

W zestawie oprócz wideorejestratora dostajemy przewód, czytnik kart pamięci, ściereczkę i licencję nawigacji marki NAVITEL.