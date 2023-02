Co prawda dziś nie jest to jeszcze obowiązkowe wyposażenie każdego auta, ale uważam, że takowym powinno być. Mowa oczywiście o alkomacie, który powinien wymagać kontroli przed uruchomieniem silnika. Wydmuchasz promile? Nie odpalisz. Proste! Uważam, że każdy posiadacz samochodu powinien mieć taki sprzęt w aucie. W Biedronka Home możesz w promocyjnej cenie kupić model Xblitz Hero.

Obowiązkowe wyposażenie każdego auta? Kup je w Biedronce!

Przeraża mnie to, jak wiele osób jest skrajnie nieodpowiedzialnych i decyduje się na to, by wsiąść za kierownicę samochodu pod wpływem alkoholu. Przecież można zabić nie tylko siebie, ale przypadkowe osoby. Tyle się mówi o tym, jak duży jest to problem, a jednak – wielu wsiada (i to świadomie!) i ryzykuje życie swoje i innych. Dlatego też uważam, że powinno zostać wprowadzone prawo, które wymaga od producentów samochodów instalację alkomatu, który odcina dopływ paliwa (lub prądu), jeśli w wydychanym powietrzu będzie obecny alkohol. Co o tym sądzicie?

Obowiązkowe wyposażenie każdego auta? Oby w przyszłości tak było!

Pimimo tego, że ten sprzęt nie jest obowiązkowym wyposażeniem naszego auta, nic nie stoi na przeszkodzie, aby go zakupić i schować w schowku. Kto wie, może po jakiejś imprezie będziecie czuli się następnego dnia niepewni tego, czy możecie prowadzić? W takim przypadku wydaje mi się, że szybka kontrola stanu trzeźwości rozwije wszystkie wątpliwości. Jakiś czas temu przygotowaliśmy ranking alkomatów 2023, jednak dziś przedstawiam model, którego nie ma w tym zestawieniu.

Tani alkomat w Biedronka Home

Przeglądając ofertę Biedronka Home trafiłem na alkomat Xblitz Hero, który sieć sklepów sprzedaje w obniżonej cenie. Marka przeceniła go z 269 zł na 215 zł. Jest to obecnie najniższa cena, jaką znalazłem w sieci. Nie jest to więc wygórowana kwota, a pamiętajcie – chodzi o Wasze bezpieczeństwo i przy okazji o grubość portfela. Mandat za jazdę pod wpływem alkoholu to jedno. Możecie mieć z tego tytułu ogromne konsekwencje – mowa nawet o więzieniu!

Coś więcej o Xblitz Hero? Oczywiście! Jest to alkomat elektrochemiczny, który umożliwia zapamiętanie do dziesięciu pomiarów. Jest bardzo prosty w obsłudze i co ciekawe, ma aż pięć lat gwarancji! Dodam również, że Xblitz oferuje darmową kalibrację przez pierwszy rok, a w opakowaniu znajdziemy także pięć ustników. Co Jeszcze? Warto wyróżnić go za łatwą obsługę. Włączacie, dmuchacie i na ekranie widzicie wynik, który przy okazji informuje Was czy możecie jechać czy jednak lepiej szukać innego kierowcę.