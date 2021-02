Biżuteria modna w nadchodzącym sezonie: masywne łańcuchy

Sponsored Materiał zewnętrzny

W nadchodzącym sezonie producenci biżuterii ponownie stawiają na ponadczasowe łańcuchy. Szczególnie modne będą modele grubsze, które z powodzeniem można nosić samodzielnie. Biżuteria tego typu uważana jest za najbardziej uniwersalną, gdyż pasuje zarówno do codziennych, jak i bardzo eleganckich stylizacji. Warto zwrócić uwagę szczególnie na warianty wykonane z hipoalergicznej stali szlachetnej.

Efektowna biżuteria na co dzień i na wielkie wyjście

Wielką zaletą łańcuchów (zarówno damskich, jak i męskich jest fakt), że pasują one do niemal każdej stylizacji. Do niezobowiązujących, codziennych outfitów możemy wybierać łańcuchy bardzo grube, które rzucają się w oczy. W przypadku stylizacji eleganckich, wyjściowych bezpieczniej jest postawić na biżuterię nieco bardziej stonowaną. Możemy eksperymentować z długościami, a także z ich ilością (nie ma przeciwwskazań, żeby nosić kilka łańcuchów, najlepiej różniących się od siebie długością, kolorem i strukturą). Masywne, proste modele ze stali nierdzewnej znajdziemy między innymi na tej stronie.

Choć nosi się je głównie na szyi, znajdziemy również szalenie efektowne bransoletki i kolczyki z łańcucha, które będą znakomicie uzupełniały całą stylizację. W modzie jest zarówno biżuteria srebrna, jak i pozłacana (w sklepach znajdziemy obecnie biżuterię wykonaną z różnokolorowego złota).

Jak wybrać idealny łańcuch?

Wybór łańcucha odpowiedniego dla nas jest w nadchodzącym sezonie o tyle prosty, że producenci nie narzucają nam większych ograniczeń. Warto się zastanowić, czy będziemy nosić łańcuch samodzielnie, czy też chcemy zawiesić na nim ozdoby. Wówczas lepiej sprawdzą się łańcuchy cieńsze, do których będzie pasowała większość zawieszek. Przy wyborze należy zastanowić się jaki odcień będzie dla nas najbardziej twarzowy. Przyjęło się, że osoby o chłodnym typie urody wybierają modele srebrne. Kobiety i mężczyźni o ciepłym odcieniu skóry decydują się na biżuterię złotą. Jeżeli jednak nie jesteśmy przekonani, czy taki wybór sprawdzi się także u nas, możemy zdecydować się na te w kolorze różowego złota, a nawet czerni. Współcześnie często praktykuje się także łączenie srebrnej i złotej biżuterii.

Wybierając taką biżuterię musimy zwrócić uwagę na jej długość. Pamiętajmy, że biżuterię za długą możemy skrócić, niestety w przypadku zbyt krótkiego łańcucha niewiele możemy już zrobić. Producenci biżuterii zalecają, żeby zastanowić się nad wyborem surowca, z którego wykonany jest łańcuch. W nadchodzącym sezonie bardzo modne jest ponadczasowe złoto i srebro. Jednocześnie dużym zainteresowaniem cieszy się stal nierdzewna (nazywa się ją również stalą szlachetną lub stalą chirurgiczną). Za wyborem łańcuchów wykonanych ze stali szlachetnej przemawia fakt, że są one bezpieczne nawet dla osób mających alergię na inne metale. Warto podkreślić, że stal nierdzewna nie ustępuje niczym innym metalom szlachetnym – jest niezwykle trwała, a ponadto prezentuje się efektownie.

Jak nosić łańcuchy?

W nadchodzącym sezonie szczególnie modne są grube, masywne łańcuchy. Projektanci dopuszczają również noszenie większej ich ilości. Pamiętajmy jednak, że celem biżuterii jest zdobienie naszego ciała i sprawienie, że poczujemy się atrakcyjnie i komfortowo. Osoba (niezależnie czy jest to kobieta, czy mężczyzna), która nigdy nie nosiła łańcuchów prawdopodobnie nie będzie się czuła dobrze zakładając pewnego dnia dużą ilość masywnej biżuterii. Swoją przygodę z łańcuchami warto zacząć od jednego, atrakcyjnego, aczkolwiek stonowanego dodatku. Jest to dobry wybór na początek, gdyż będzie on pasował do większości naszych stylizacji. Z czasem, gdy przyzwyczaimy się do tego typu akcesoriów, będziemy mogli pozwolić sobie na większą ich ilość.

Warto zastanowić się także nad sposobem noszenia łańcucha. Jeżeli jest on dodatkiem do codziennej stylizacji, z powodzeniem możemy nosić go na wierzchu. Gdy jednak wybieramy się do pracy lub na spotkanie biznesowe – nasz łańcuch nie powinien znajdować się na pierwszym planie. Dobrze jest go przykryć koszulą lub apaszką.