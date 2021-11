Black Friday 2021 – jak szukać promocji i nie dać się oszukać?

Popularny czarny piątek, czyli Black Friday 2021 to wyprzedażowe święto. Należy jednak uważać i dokładnie sprawdzić prezentowane oferty, gdyż sklepy lubią „zażartować” sobie z klientów. Jak szukać promocji i nie dać się oszukać? To prostsze niż się nam wydaje.

Sklepy już od wielu miesięcy „krzyczą” o nachodzącym święcie wyprzedaży. I fakt, czasami możemy kupić coś taniej. Niestety, przeglądając między innymi Wykop.pl czy archiwum cen w porównywarkach cenowych coraz częściej dochodzę do wniosku, że sprzedawcy chcą na nas zarobić dużo więcej, niż przed startem Black Friday 2021. Ba, niektórzy oferują nie tylko Black Week, ale widziałem już nawet oferty Black Month. W sumie, sam o tym pisałem jakiś czas temu.

Tak czy inaczej, na wspomnianym Wykopie widziałem, że jeden z użytkowników chciał kupić sprzęt AGD do swojego domu. Obserwował od jakiegoś czasu kilka ofert by zdobyć produkty w atrakcyjnych cenach. Miał nadzieję, że Black Friday 2021 przyniesie mu naprawdę atrakcyjne ceny. I co? I stało się to, czego można się było spodziewać. Przed startem promocji, sklep sztucznie podniósł ceny, aby je „obniżyć” z okazji czarnego piątku. Finalnie, kupując wspomniany sprzęt dziś, użytkownik straciłby cztery tysiące złotych. Szok, prawda?

Black Friday 2021 – jak szukać promocji?

Przede wszystkim nie dajmy się ponieść emocjom. Ja wiem, że jeśli zobaczymy, że sklep obniżył cenę o kilkaset złotych, należy traktować ofertę jak świetną okazję. Ale zaraz, zaraz! Przed tym sugeruję odwiedzić porównywarkę cenową, która oferuje sprawdzenie archiwum cen. Innym, dużo prostszym sposobem jest wykorzystanie w tym celu strony https://fakefriday.org/. Wpisujemy model i uzyskujemy historię cen produktu, którym jesteśmy zainteresowani. Dzięki temu w prosty sposób dowiemy się, czy producent nie chce nas oszukać, sztucznie podnosząc ceny. Tak jak miało to miejsce w opisie wspomnianego Wykopowicza.

Najlepszą wyszukiwarką promocji, nie tylko związaną z Black Friday 2021 jest oczywiście Pepper. To nic innego jak portal, na którym użytkownicy wrzucają propozycje atrakcyjnych cen produktów. Tak, tam faktycznie uzyskamy bardzo dobre oferty, które faktycznie zawierają obniżone ceny, kody rabatowe i tak dalej. Najlepsze jest więc to, że użytkownicy sami prezentują dobre ceny, a inni z kolei mogą pozostawić komentarz sugerujący, że faktycznie jest to oferta godna uwagi. Dlaczego lepiej skorzystać z takiego portalu? Przede wszystkim nie tracimy czasu na bieganie po zatłoczonych galeriach handlowych. Dodatkowo, faktycznie widzimy bardzo dobre ceny produktów. Krótko mówiąc, w przypadku takich portali jak Pepper, nie tracimy czasu ani pieniędzy.

Nie jest to żaden tekst promujący Peppera, gdyż oczywiście istnieje wiele innych portali informujących o atrakcyjnych ofertach. Mam na myśli np. wtyczkę Alerabat, Groupon, Picodi i wiele innych. Wspomniałem jednak o tym pierwszym, gdyż z niego korzystam najczęściej. Jest intuicyjny w obsłudze, a nawet posiada własną aplikację na Android i iOS.

Podsumowując, nie dajcie się ponieść emocjom i faktycznie sprawdzajcie czy dana oferta jest godna uwagi, gdyż wiele sklepów potrafi nami manipulować. Udanego polowania podczas Black Friday 2021!