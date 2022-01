BlackBerry nie składa broni! Dostaniemy model z 5G i klawiaturą!

BlackBerry to jeden z tych producentów, którzy lata świetności mają już dawno za sobą. W ostatnim czasie stare telefony tego producenta przestały funkcjonować. Mogło się zdawać, że to już koniec, jednak producent szykuje nowy smartfon. Będzie obsługiwał 5G i posiadał fizyczną klawiaturę!

BlackBerry pracuje nad nowym modelem smartfona

Wraz z nadejściem 4 stycznia wszystkie stare telefony BlackBerry przestały działać. Straciły one bowiem najważniejsze funkcje, takie jak możliwość dzwonienia, wysyłania i odbierania wiadomości, a nawet brak dostępu do sieci Wi-Fi. Mogłoby się zdawać, że jest to początek końca firmy, która jeszcze kilka lat temu była na topie rankingów producentów telefonów.

Nic z tych rzeczy, ponieważ według zapowiedzi producent pracuje nad nowym smartfonem, który ma być połączeniem charakterystycznych cech telefonów BlackBerry i najnowszych trendów na rynku. Mowa tutaj oczywiście o modelu wyposażonym w fizyczną klawiaturę QWERTY oraz obsługę sieci 5G!

Kiedy smartfon zadebiutuje na rynku?

O tym, że BlackBerry pracuje nad nowoczesnym smartfonem z 5G, wiedzieliśmy już od roku. Przedsiębiorstwo przez ostatnie 12 miesięcy nie informowało o tym, co dzieje się projektem. Można było więc uznać, że o nowym telefonie już nie usłyszymy. Okazuje się, że prace nad telefonem trwają. Urządzenie nie zadebiutowało w 2021 roku z powodu ciężkiego okresu korporacji.

Jeśli wierzyć słowom firmy, nowy smartfona BlackBerry z obsługą sieci 5G i fizyczną klawiaturą QWERTY zadebiutuje na rynku już w 2022 roku. Dokładnej daty premiery nie zdradzono. Warto jednak mieć na uwadze to, że podobne słowa padły w zeszłym roku, a końcem końców smartfon nie zadebiutował na rynku w 2021 roku. Większej ilości szczegółów nie znamy i nie można powiedzieć, co zaoferuje urządzenie. Być może będzie to smartfon biznesowy? Byłby to swoisty powrót do korzeni.

Źródło: Gizmochina