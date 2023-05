Ile razy znaleźliście się w takiej sytuacji, kiedy musieliście na kogoś czekać nawet kilka godzin? Nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Wkrótce jednak się to zmieni, ponieważ BMW da pograć w gry. Jest jeden, oczywisty warunek – samochód musi stać!

BMW da pograć w gry i umili nam czas

Dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze dziś możemy grać na praktycznie każdym urządzeniu. Okazuje się, że wkrótce również BWM da pograć w gry, ponieważ bawarski producent samochodów patentuje technologię, która pozwoli na granie w ponad 200 tytułów, nie wychodząc z auta. Koncern nawiązał współpracę z AriConsole, która ma zająć się przygotowaniem tego rozwiązania.

BMW da pograć w gry, ale pod jednym warunkiem

AirConsole posiada w swojej ofercie gry społecznościowe dla każdej grupy wiekowej i BMW chce na tym skorzystać. Dokumenty patentowe tylko potwierdzają, że niemiecki koncern podjął już duże kroki w kierunku zastosowania systemu do gier w swoich samochodach.

Granie w gry w samochodzie? Jak to będzie działać?

Jeśli jednak myślicie, że będziecie mogli grać w swoim samochodzie w gry AAA, to tak nie będzie. BMW da pograć w gry, jednak będą to minigierki. W samochodzie nie znajdziemy dodatkowego pada, ponieważ za kontroler ma służyć smartfon. Ten rzekomo będzie bardzo łatwy do skonfigurowania. Na wyświetlaczu pojawi się kod QR, który trzeba będzie zeskanować.

BMW da pograć w gry dla jednego gracza, ale będzie również możliwość w tytuły wieloosobowe. W takich będzie mogło wziąć udział maksymalnie trzech graczy. Jaki jest jeden warunek? Oczywiście bezpieczeństwo i system będzie uruchamiany jedynie podczas postoju.

BMW patentuje technologię, która pozwoli na granie w gry w aucie.

Oczywiście BMW nie będzie pierwszym koncernem, który wpadł na takie rozwiązanie. Już jakiś czas temu grę w gry, i to te AAA, umożliwiła Tesla.

Źródło: Gamerant