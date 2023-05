Najważniejsze auto niemieckiej marki. Polacy o nim marzą.

Zapytaj, o jakim aucie Polacy marzą, a po chwili ostaniesz odpowiedź: oczywiście, o niemieckim. Zagłębiając się w ten temat, możesz pomyśleć, że np. najważniejsze auto niemieckiej marki Audi to oczywiście A4. W końcu, jakby nie patrzeć, segment D był w pewnym momencie bardzo popularny. Wygodne sedany czy praktyczne kombi cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Ja wiem, że wielu z Was zapewne pomyślało od razu o VW Passacie. Fakt, to dopiero popularny przedstawiciel segmentu D w naszym kraju. Szczególnie model B5, aczkolwiek na drogach widzimy również bardzo dużo B6 i B8. Dziś jednak nie o Passacie, a o ikonie z Ingolstadt, czyli produkowany od niemal trzydziestu lat model Audi A4. Następca Audi 80 jest w Polsce wyznacznikiem luksusu, dlatego tak dużo używanych “a czwórek” sprowadza się do dziś z za zachodniej granicy.

Najważniejsze auto niemieckiej marki. Polacy marzą o Audi A4. Zgadzasz się?

Najważniejsze auto niemieckiej marki. Piąta generacja kończy powoli żywot

Czas leci nieubłaganie. Audi A4 piątej generacji, która została zaprezentowana w 2015 roku powoli kończy już swoją “działalność”. Nic w tym dziwnego, to auto ma przecież osiem lat! Fakt, w 2019 roku wprowadzono lifting, ale to nadal odbiegające od dzisiejszych standardów auto. Czy będzie następca? Podobno tak. Audi A4 B10 (bo takie ma oznaczenie) ma pojawić się w przyszłym roku. Co ciekawe, pomimo deklaracji producenta o przejściu w stu procentach na auta elektryczne, następna generacja popularnego auta segmentu D będzie oferować silniki spalinowe. Może doczekamy się V6 w sportowych odmianach. Oby tak było, aczkolwiek nigdy nic nie wiadomo. W dziwnych czasach żyjemy, jeśli chodzi o motoryzację, ale i nie tylko.

Osiem lat produkcji, a nadal wygląda “świeżo”

W technologii czy motoryzacji osiem lat to wręcz wieczność. A jednak, są takie projekty, które faktycznie “nie chcą się zestarzeć”. Przykładem jest właśnie Audi A4 piątej generacji. Po liftingu, który wprowadzono w 2019 roku auto “dostało” reflektory diodowe, które są fabrycznym wyposażeniem. Wymagający mogą wybrać reflektory Matrix, które mocno wpływają na komfort podróżowania w nocy. Auto dostępne jest w kilku wersjach wyposażenia: base, advanced oraz S line, najbardziej podążane wśród klientów. Rzecz jasna, pojawia się również sportowa odmiana S4 oraz A4 allroad quattro, czyli ta spersonalizowana dla osób aktywnych.

Lifting uratował również wnętrze, które zyskało duży wyświetlacz dotykowy MMI touch. Rzecz jasna, jest również cyfrowy kokpit, zamiast tradycyjnego odpowiednika. Fajni efektownego oświetlenia mogą wybrać Ambiente, które według mnie jest obowiązkiem, jeśli chodzi o konfigurację wnętrza Audi A4.

Napęd i zawieszenie w Audi A4 piątej generacji

Dziś, całe szczęście, klienci mają do wyboru wiele jednostek – zarówno benzynowych, jak i diesli. Oferta jest naprawdę bogata – są zarówno czterocylindrowe TFSI, jak i mocne V6. Również pod względem mocy klienci mogą szaleć, ponieważ Audi A4 oferuje od 136 KM do nawet 341 KM! Warto również dodać, że producent oferuje pięć silników z tak zwaną miękką hybrydą MHEV. Jeśli chodzi o skrzynie biegów, również można wybierać w manualach, jak i automatach (7-stopniowy S tronic oraz 8-stopniowy tiptronic). Rzecz jasna, klienci mają do dyspozycji napęd na przód, jak i przygotowany dla wymagających – historyczny już 4×4 quattro.

Producent oferuje również w przypadku A4 piątej generacji kilka wersji zawieszenia. Rzecz jasna, jest standard, jak i odmiana adaptacyjna. Sportowa odmiana – S4 może być obniżona o 2,3 cm. A4 allroad może z kolei być wyższa o 3,5 cm! Tych opcji jest tak dużo, że trudno wszystkie opisać w krótkim artykule. Ten duży wybór jest właśnie chyba kluczem do sukcesu.

Ile kosztuje Audi A4 piątej generacji?

Wszystko zależy od tego, jaką odmianę wybierzemy. Niestety, jak na markę premium przystało, tanio nie będzie. Model ten startuje od 155 tysięcy złotych. Fajnie wypada wariant biznesowy. Chodzi o ofertę Business Edition z opcją leasingu 104%. Przykładowo, Audi A4 w sedanie lub w odmianie Avant w wersji 40 TDI S tronic oraz 40 TDI quattro S tronic i wyposażeniu Advanced, bądź S line, możemy kupić za 175 316 złotych. Co ciekawe, można sobie dowolnie zmieniać wyposażenie o wartości 24 000 zł. Z kolei przedsiębiorcy, którzy wybiorą Audi Perfect Lease, rata najmu w bazowej wersji A4 startuje od 1518 zł netto.

