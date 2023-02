Już dziś swój pierwszy mecz w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji Europy rozegra poznański Kolejorz. Przeciwnikiem polskiego klubu będzie norweska drużyna. Gdzie i o której oglądać spotkanie Bodo/Glimt vs Lech Poznań? Czy będzie dostępny w internecie? Sprawdźmy!

Piękna przygoda Lecha Poznań w LKE

Liga Konferencji Europy w tym sezonie ma dla polskich kibiców szczególne znaczenie, ponieważ w dalszym ciągu o najwyższe cele bije się tam poznański Lech. Kolejorz sprawił niespodziankę i awansował z grupy C, ustępując jedynie hiszpańskiemu Villarrealowi.

Bodo/Glimt vs Lech Poznań. Gdzie w internecie oglądać mecz? Fot. Twitter @LechPoznan

Drużyna z Bułgarskiej zdołała awansować z drugiego miejsca w grupie, wyprzedzając izraelski Hapoel Beer Szewa oraz Austrię Wiedeń. Polska drużyna miała szansę na zwycięstwo w grupie, jednak w pierwszy spotkaniu z Villarrealem przegrała 4:3, tracąc gola w doliczonym czasie końcówki, a w trzech z ostatnich 5 spotkań uzyskała wynik remisowy.

To już jednak przeszłość i Poznaniacy skupiają się na norweskim przeciwniku, który zajął trzecie miejsce w grupie A w Lidze Europy, co dało im bezpośredni awans do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Gdzie więc oglądać mecz Bodo/Glimt vs Lech Poznań?

Bodo/Glimt vs Lech Poznań – gdzie oglądać to spotkanie?

Mecz Bodo/Glimt vs Lech Poznań będzie dzisiejszym najważniejszym sportowym wydarzeniem w Polsce. Przecież nie codziennie polska drużyna gra w europejskich rozgrywkach i to w fazie pucharowej. Spotkanie to odbędzie się na wyjeździe i z pewnością nie będzie to łatwy teren do zdobycia.

Lech Poznań zagra dziś na wyjeździe z norweskim Bodo/Glimt. Czy zdoła urwać punkty? Fot. Twitter @LechPoznan

O której i gdzie oglądać mecz Lech Poznań vs Bodo/Glimt? Spotkanie rozpocznie się o 18:45 i będzie transmitowane na platformie ViaPlay.

