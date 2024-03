Bon do Biedronki o wartości 1500 zł? Nie klikaj, to oszustwo

Wojna pomiędzy Lidlem a Biedronką trwa w najlepsze, co postanowili wykorzystać cyberprzestępcy do wyłudzenia pieniędzy! W wiadomości e-mail klienci sklepu otrzymują rzekomy bon do Biedronki o wartości 1500 złotych. To zwykle oszustwo!

Lidl i Biedronka walczą, cyberprzestępcy korzystają

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta – tak mówi polskie przysłowie i w tym przypadku jest to jak najbardziej rzetelny opis całej tej sytuacji. Kiedy Biedronka i Lidl prześcigają się w promocjach i wytykaniu, który dyskont jest tańszy, cyberprzestępcy wykorzystują całe to zamieszanie do swoich nikczemnych celów.

Lidl i Biedronka walczą, cyberprzestępcy korzystają!

Tym razem cyberprzestępcy wykorzystali sposób na “bon do Biedronki”, który ma być jednym ze sposobów walki marketu ze swoim konkurentem, Lidlem. Informacje o ogromny rabacie do sklepu przychodzą wiadomością e-mail. Nie klikajcie w żaden link, bo to zwykłe oszustwo!

Bon do Biedronki za 1500 złotych – nie bądź naiwny

Jak podaje serwis HomoDigital, niektórzy internauci otrzymali bardzo ciekawą, na pierwszy rzut oka, wiadomość e-mail, która mówi o tym, że użytkownik otrzymał “bon do Biedronki”, którego wartość wynosi aż 1500 złotych. Tak może brzmieć jego treść:

„Mamy ogromną przyjemność przekazać Ci niezwykle ekscytującą wiadomość! Zostałeś wybrany jako jedno z szczęśliwych osób, które otrzymują ekskluzywny Bon Biedronka o wartości hojnych 1500zł. W Biedronce wierzymy, że zakupy mogą być wyjątkowym doświadczeniem. Dzięki tym bonowi masz szansę na niesamowite zakupy wypełnione wysokiej jakości produktami spożywczymi i niezbędnymi artykułami w niezwykle atrakcyjnych cenach. Jak odebrać swój Bon Biedronka o wartości 1500zł: Po prostu kliknij poniższy link, aby potwierdzić swoją tożsamość i otrzymać unikalny kod bonu. Odbierz swój bon teraz Gdy już odbierzesz swój bon, udaj się do najbliższego sklepu Biedronka. Przy kasie dumnie przedstaw swój unikalny kod bonu, a zobaczysz, jak na Twoim koncie zostanie naliczona zniżka w wysokości 1500zł. Dziękujemy za Twoje ciągłe wsparcie i zaufanie Biedronki w kwestii Twoich zakupów. Już nie możemy doczekać się, aby Cię zobaczyć w naszym sklepie, a Ty skorzystać z Bonu Biedronka o wartości 1500zł. Gratulacje jeszcze raz z okazji wygranej. Szczęśliwych zakupów! Z poważaniem, Zespół Biedronka”

Bon do Biedronki o wartości 1500 zł? Nie klikaj, to oszustwo.

Mail może wyglądać autentycznie, jednak jest oszustwem. Przede wszystkim wysłany został on z adresu mailowego “contact@heramedium.com”, który nie ma nic wspólnego z siecią Biedronka. Jest to tzw. phishing – po kliknięciu w link widniejący w mailu, na komputer prawdopodobnie pobierane jest złośliwe oprogramowanie, które go infekuje i pobiera wszelkie dane.

Po kliknięciu w link, który pozwoli otrzymać “bon do Biedronki”, użytkownik zostaje przekierowany do kolejnej witryny “blogie-zakupy.club”, na której widnieją dodatkowe informacje na temat rzekomej promocji. Przechodząc przez kolejne etapy, podczas których użytkownik musi obejrzeć reklamy i wypełnić formularz, podając swoje dane osobowe, w tym adres i numer telefonu, narażamy się na atak cyberprzestępców.

Bon do Biedronki o wartości 1500 zł? Nie klikaj, to oszustwo.

