Brakuje Ci miejsca na dysku? Seagate przedstawi dysk 20 TB!

W momencie składania komputera lub kupna nowej jednostki PC, lub laptopa zwracamy uwagę na wiele aspektów. Wśród nich znajduje się pojemność dysku. Dziś absolutnym standardem wydają się dyski o pojemności 1TB. Dla wielu jest to jednak zdecydowanie za mało, dlatego też firma Seagate stworzyła dla nich coś specjalnego. Dysk o pojemności 20 GB!

Na rynek trafi dysk Seagate o pojemności 20 GB!

Nawet w dzisiejszych czasach, kiedy myślimy o naprawdę dużych dyskach, których pojemność przekracza 10 TB mamy na myśli urządzenia, które stosuje się w wybranych dziedzinach. Nie są one dostępne dla zwykłego konsumenta. Sprzedawane są one firmom przechowującym spore ilości danych. To jednak się zmieni, ponieważ firma Seagate planuje wypuścić na rynek dysk o pojemności 20TB!

Przeczytaj także: Czy kryptowaluty Chia właśnie uratowały dyski HDD?

7.5 Wynik

Dysk firmy Seagate o tak ogromnej pojemności będzie dostępny dla każdego, który będzie potrzebował tak dużej przestrzeni na dysku. W dzisiejszych czasach, kiedy to rynek przejęły dyski SSD, producenci muszą w jakiś sposób przykuć uwagę klientów do dysków HDD i to właśnie ma zrobić ruch firmy. Producent zarządził zwiększenie produkcji tych nośników.

Czy dyski znajdą swoich klientów?

Seagate ujawniło informację, w której można wyczytać, że firma zwiększyła produkcję dysków HDD, które nie zostały jeszcze oficjalnie zapowiedziane. Takim ruchem producent potwierdził, że szykuje się do premiery dysku o pojemności 20 TB! Dyski te na pewno znajdą swoich klientów. Oczywiście dotychczas były one dostępne, jednak zarezerwowane były jedynie dla serwerowni, czy firm działających w chmurze.

O dyskach wiemy jedynie to, że będą one korzystać technologii prostopadłego zapisu magnetycznego (PMR). Na pokładzie znajdzie się także technologia HAMR korzystająca z termicznego zapisu danych. To jednak nie jedyne plany dalszego rozwoju dysków starego typu. Seagate ma w planach wydanie dysku o pojemności 30 TB, w którym zamontowane zostaną dwa siłowniki!