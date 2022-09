Według przedsiębiorstw zajmujących się sprowadzaniem tego produktu może nas czekać trudna zima. Krótko mówiąc, brakuje soli drogowej, a jej cena jest z dnia na dzień coraz wyższa. Mowa o 500 – 800 tysięcy ton, których może zabraknąć!

Z jednej strony problemy z dostępnością węgla, przez co ludzie boją się o to, że nie będą mieli czym się ogrzać. Z drugiej brak soli, która to przecież jest nam potrzebna, by móc bezpiecznie poruszać się po drogach. Ta zima może faktycznie być trudna, jeśli tak dalej pójdzie. Już teraz wspomina się o brakach rzędu 500 – 800 tysięcy ton, których zabraknie w sezonie zimowym 2022/23. Wszystko przez problem ze wstrzymanymi dostawami z Ukrainy i Białorusi. Przedsiębiorstwa, które sprowadzają sól drogową sięgają nawet po rozwiązania z Afryki. Efektem jest coraz wyższa cena tego produktu. Polskie MSZ sugeruje, że przedsiębiorcy mogą prosić o informacje dotyczące alternatywnych rynków w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Brakuje soli drogowej. Kierowców czeka trudna zima 2022/23?

Analizując poprzedni rok, importowaliśmy aż 1,12 mln soli, z czego sól drogowa stanowiła 63% całości. Co ciekawe, sprowadzaliśmy sól drogową przede wszystkim z Niemiec – 36%, Ukrainy – 32 % oraz Białorusi – 30%. Jeśli chodzi o eksporterów z UE, mowa również o dwóch krajach, takich jak Holandia i Hiszpania. Warto również wspomnieć o Kazachstanie, w którym dostrzega się spore szanse na możliwości związane z importem. Co ciekawe, próbowano kupić sól u naszych zachodnich sąsiadów, jednak nie doszło do podpisania kontraktu. To właśnie dlatego poszukuje się alternatywy z odległych zakątków Świata. Jak informuje Grzegorz Bagiński z Saferoad sól drogowa jest sprowadzana z Afryki, gdzie jest tania, jednak koszty podnosi transport.

Co prawda płyną statki z Azji oraz Afryki, jednak muszą czekać na rozładunek, gdyż priorytet ma transport węgla. Najgorsze jest również to, że problem z dostępnością został szybko wychwycony przez handlarzy, którzy dziś oferują sól drogową za 700 – 750 złotych za tonę. W porównaniu do ubiegłego roku, jest to kwota aż trzy razy wyższa! Mało tego, według różnych prognoz, możemy spodziewać się kolejnych podwyżek, przez co cena za tonę może sięgnąć 800 złotych.

