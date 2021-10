Branża gier nie straciła, a zyskała na pandemii. I to sporo!

Wybuch pandemii COVID-19 mocno obił się na wielu sektorach przemysłu. Z racji ograniczeń stosowanych przez państwa wiele firm ogłosiło swoje bankructwo. Okazuje się jednak, że nie każda branża straciła na lockdownach. Oczywiście tą, która zanotowała największy zysk była branża gier. Przeprowadzone badania potwierdziły, że w tej branży nie słychać o kryzysie.

Branża gier nie straciła na wybuchu pandemii

Siedzenie w domu sprawiło, że często sięgaliśmy po kontroler do konsoli lub wygodnie rozsiadaliśmy się przed monitorem komputera i beztrosko pokonywaliśmy kolejnych przeciwników. Branża gier w czasie pandemii COVID-19 nie może narzekać na brak zainteresowania. Ba, deweloperzy dużo zyskali na tym, że ludzkość została zamknięta w czterech ścianach. Pokazują to badania przeprowadzone przez State of the Industry Surve.

Badania zostały przygotowane z myślą o konferencji Game Developers Conference, a udział w nich wzięło ponad 3000 specjalistów, którzy zajmują się tworzeniem gier wideo. Wyniki pokazały, że branża gier nigdy nie miała się lepiej, a głównym tego powodem jest oczywiście nowa rzeczywistość. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, że kryzys nie dotknął tej branży.

Jest także druga strona medalu

Jak możemy dowiedzieć się z przeprowadzonych przez State of the Industry Surve badań prawie połowa z ankietowanych, bo aż 47% potwierdziło, że wybuch pandemii COVID-19 sprawił, że popularność ich gier znacząco wzrosła. Taka sytuacja sprawiła, że analogicznie wzrósł także procent zatrudnienia w tej branży. Badania ukazały również, że w 66% praca zdalna nie miała żadnego wpływu na wydajność w pracy. Zadziałało to zupełnie w drugą stronę, ponieważ miało to pozytywny wpływ na produktywność i kreatywność pracowników.

Nie wszystko jest jednak tak kolorowe. Praca z domu mocno wpłynęła na komunikację między pracownikami, przez co wydłużył się czas realizacji projektów. Przyznało to aż 44% ankietowanych. Porównując te dane z poprzednim rokiem, opóźnienie wzrosło aż o 11%! Pomimo tego wszystkiego branża gier nie odczuła wielki skutków wywołanych pandemią.