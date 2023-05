To nie żadne teorie wyssane z palca, a potwierdzone informacje. Badanie ASICS 2022 State of Mind Index potwierdziło, że kobiety ćwiczą rzadziej od mężczyzn. Drogie Panie, producent butów wraz ze sklepem obuwie.pl zapraszają na imprezę Irena Women’s Run, który odbędzie się za niecały miesiąc na teren Łazienek Królewskich w Warszawie!

Sprawa wygląda tak. Przez to, że kobiety ćwiczą rzadziej od mężczyzn, panie mogą mieć o wiele gorsze samopoczucie psychiczne. Jak wynika z badań, problem jest złożony. Dlaczego? Kobiety cierpią przez brak aktywności fizycznej, a przy okazji mają o wiele więcej radości z ćwiczeń. Dlaczego więc panie mają problem z ćwiczeniami? Według marki ASICS chodzi o tak zwane zjawisko szklanego sufitu. Chodzi o niewidzialne bariery, które mają dotyczyć kariery zawodowej i rywalizacji o wysokie stanowiska. Czy właśnie ta pogoń bycia lepszym jest powodem do rezygnacji z aktywności fizycznej? Przecież sport powinien być czymś przyjemnym, dostępnym dla wszystkich, bez względu na płeć.

Brutalna prawda. Kobiety ćwiczą rzadziej od mężczyzn

Pojawiła się ciekawa inicjatywa, która ma pomóc kobietom przełamać strach (bo chyba o to chodzi). Mowa o czterech dedykowanych treningach dla fanów biegania. Niezależnie, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, możesz pojawić się w każdy wtorek (od 30 maja do 20 czerwca) o godzinie 18:30 przy al. Tomasza Hopfera 2 w Warszawie. To właśnie tam zajęcia będzie prowadziła trenerka Weronika Zielińska. Mało tego, podczas tych wydarzeń będzie można sprawdzić wybrane modele biegowe butów marki ASICS (tutaj przeczytasz test ASICS GEL-Nimbus 25).

Finałem wspomnianych treningów będzie bieg na pięć kilometrów, który ma odbyć się w sobotę, 24 czerwca o godzinie 9:00 na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie. Według organizatorów jest to dystans, który pokona każdy – nawet osoba, która nie jest zaawansowanym biegaczem. Warto dodać, że patronką tego wydarzenia jest Irena Szewińska, polska lekkoatletka. Szczegóły na temat biegu można znaleźć na stronie http://www.biegkobiet.pl.