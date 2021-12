Były trener Chelsea: „Jetem gotów poprowadzić reprezentację Polski.”

Zawirowania wokół kadry reprezentacji Polski trwają. Paulo Sousa został oficjalnie zwolniony z tej funkcji. Na trzy miesiące przed barażami reprezentacja pozostaje więc bez trenera. Zainteresowanie posadą wykazał Avram Grant, który w przeszłości prowadził Chelsea Londyn.

Reprezentacja Polski bez trenera. Kto będzie następcą Sousy?

Paulo Sousa oficjalnie przestał pełnić funkcję trenera reprezentacji Polski. Portugalczyk związał się z brazylijskim Flamengo. To postawiło PZPN w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ na trzy miesiące przed barażami do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze reprezentacja Polski pozostaje bez trenera. Kandydatów jest kilku, a najpoważniejszym z nich wydaje się Adam Nawałka.

Przeczytaj także: Piłkarze kadry mają swojego kandydata na trenera! Kim jest?

To właśnie Adam Nawałka doprowadził reprezentację Polski do największego sukcesu w XXI wieku. Polacy pięć lat temu dotarli do ćwierćfinałów Mistrzostw Europy, gdzie w rzutach karnych przegrali z późniejszym mistrzem Europy – Portugalią. Były trener Lecha Poznań ma mieć też poparcie wśród piłkarzy. Zdaje się też być najbezpieczniejszą opcją na tak krótki okres przed kluczowymi spotkaniami.

Avram Grant wyraził zainteresowanie posadą

Obok Nawałaki, Michniewicza, Probierza, Papszuna i Skorży pojawiło się również inne, zagraniczne nazwisko. Chodzi tutaj o Avrama Granta, izraelskiego szkoleniowca o polskich korzeniach. W przeszłości trenował on Chelsea Londyn i kilka innych klubów z Premier League. Od 2014 do 2017 roku prowadził on drużynę narodową Ghany. W swoim portfolio posiada też kilka największych izraelskich klubów, takich jak Maccabi Tel Awiw, czy Hapoel Hajfa. Warto również zaznaczyć, że trener posiada polski paszport, a jego ojciec pochodzi z Mławy.

fot. AP Photo/Sunday Alamba

66-letni Avram Grant wyznaje, że jest głodny futbolu. Oznajmił, że polska reprezentacja potrzebuje człowieka, który potrafi zadbać nie tylko o taktykę, ale również atmosferę oraz takiego, który rozumie polską mentalność. Stale rozmawia z ludźmi związanymi z polską piłką i często też bywa w stolicy. Czy zatrudnienie kolejnego zagranicznego szkoleniowca byłoby dobrym ruchem. Nie każdy będzie chciał uciec z kadry, kiedy spotka się z większą krytyką.

O tym, kto zostanie trenerem, dowiemy się zapewne po nowym roku.