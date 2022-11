Już dziś swoją premierę będzie miał darmowy battle royale od Activision. Jak pobrać i od kiedy można grać Call of Duty Warzone 2.0? Start już od 19:00 czasu polskiego!

Call of Duty Warzone 2.0 startuje już dziś!

Wszyscy, którzy czekali na Call of Duty Warzone 2.0, mogą powiedzieć „w końcu”! Już dziś odbędzie się premiera darmowego battle royale. Gra jest już dostępna do pobrania na wszystkich platformach – PC, PlayStation oraz Xbox. Wiele osób ma jednak problem ze znalezieniem gry w poszczególnych sklepach, więc śpieszymy z pomocą!

Call of Duty Warzone 2.0 – kiedy start? Jak pobrać?

Przeczytaj także: MSI rozdaje grę FIFA 23 z okazji Black Friday. Jak zdobyć?

Gra nie jest jeszcze oficjalnie grywalna, jednak już teraz możemy pobrać pliki, aby móc już dziś rozpocząć granie ze swoimi znajomymi. Call of Duty Warzone 2.0 można pobrać ze sklepów PS Store, Steam czy Xbox Store oraz oficjalnego launchera Battle.net. Jeśli jednak macie problem ze znalezieniem gry, możecie dodać ją do biblioteki za pomocą poniższych linków:

Kiedy oficjalny start gry?

Do pobrania będzie ok. 24 GB na komputery PC i ok. 50 GB na konsole. Warto jednak zaznaczyć, że przed premierą prawdopodobnie trzeba będzie pobrać jeszcze kilka gigabajtów dodatkowych danych. Osoby, które posiadają Call of Duty Modern Warfare 2 (2022), nie muszą pobierać ręcznie Warzone, ponieważ dodatek ten zostanie pobrany automatycznie.

Darmowy battle royale od Activision startuje dziś!

Gra Call of Duty Warzone 2.0 oficjalnie wystartuje 16 listopada o godzinie 19:00 czasu polskiego! Czy zagracie w nią już dziś? Trudno powiedzieć, ponieważ serwery mogą nie dać rady wytrzymać takiej ilości osób, więc z pewnością trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość.